Freren. Seit fast 45 Jahren gibt es sie nun, die Emsland Hillbillies mit ihrem Bandchef Hermann Lammers Meyer, der mit seiner Gruppe die Bühnen von Country Festivals überall in Europa und sogar in Texas oder Tennesee, USA belebt.

Nun treten die Musiker mal wieder in emsländischen Gefilden auf. Am Samstag, 20. Oktober, ab 20 Uhr heizen sie in der Alten Molkerei Freren ordentlich ein.

Auch in deutscher Sprache

Ihrem Musikstil sind sie durch die Jahre treu geblieben, traditionelle Country Music, das war immer ihr Motto, aber auch dann und wann mit einem Schuss Rock und viel Humor in der Interpretierung. Neben Traditionals wie "Jambalaya, "Truck Driving Man" oder "Country Roads" stellen sie ihren Fans auch immer wieder eigenes, neues Material von ihren zahllosen CDs vor. Manchmal sind darunter auch Songs in deutscher Sprache wie "Bauer Barnes Mühle", das plattdeutsche Lied "Marie Oh, Maria ", welches während Dreharbeiten des NDR Fernsehens entstand, oder ihre Bühnenerfolgshits "Liebe Mama" „Desperados Waiting For The Train„ von den ersten LPs der "Emsländer", die Ex- Rattle Achim Reichel im Jahre 1976 für Metronome und Teldec Schallplatten produzierte.

Solo CDs

Auf späteren Solo-CDs von Hermann Lammers Meyer, die im Mutterland des Country Sounds entstanden, nahm er mehrere Duett-Titel mit US-Gaststars, wie Billy Walker, Sandy Posey,Willie Nelson, David Frizzell, Norma Jean oder Johnny Bush auf.

Tickets

Tickets für 12 Euro/erm. 10 Euro sind im Kulturzentrum Alte Molkerei Freren, Tel. 05902 93920, unter www.impulse-freren/shop oder per unter E-Mail: info@impulse-freren.de erhältlich. Weitere Karten gibt es bei Segeler,Tel. 05902/92000, LWT Lingen Tel. 0591/9144144 Weitzel, Fürstenau ,Tel. 05901/2209 sowie bei Gerdes, Lengerich Tel. 05904/1224 sowie an der Abendkasse