Lingen. Er hat den Titelsong der Fußball-Europameisterschaft 2016 geschrieben, sitzt in der Jury von "The Voice of Germany" und hat gerade seine neue Single "Einmal" veröffentlicht: Musiker Mark Forster kommt für ein Open-Air-Konzert nach Lingen.

Anfang der Woche hat Mark Forster mit „Einmal“ die erste Single zu seinem kommenden Album "Liebe" veröffentlicht, das ab dem 16. November 2018 erscheinen soll. Im Song feiert der Sänger das, was das Leben einmalig macht. Momente, die nur einmal erlebt werden – ob traurig, glücklich oder mutig.



Konzert am 28. Juni 2019

Es ist ein Song, der wohl auch 2019 aus dem Mund des 34-Jährigen kommen wird, wenn seine neue Deutschland-Tour startet. Während er von März bis April deutschlandweit in Konzerthallen auftritt, sind im Sommer Open-Air-Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant – eines davon am 28. Juni 2019 in Lingen vor der Emslandarena. "Es ist toll, einen der derzeit erfolgreichsten und populärsten Künstler gewinnen zu können", sagt Stefan Epping, Veranstaltungsmanager der Emslandarena. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit der verantwortlichen Hamburger Firma FKP Scorpio. Im Musikgeschäft ein bekannter Name: FKP Scorpio veranstaltet sieben der populärsten Festivals Deutschlands, darunter das Hurricane- und Southside-Festival – und nun auch das Open Air mit Mark Forster in Lingen in Kooperation mit der Emslandarena.





Der Musiker aus dem pfälzischen Winnweiler heißt eigentlich Mark Ćwiertnia und ist ein Quereinsteiger. Oder besser gesagt: ein einstiger Jingle- und Fernsehmusik-Schreiber. Die schrieb er zu Beginn seiner Karriere für zahlreiche Formate, bevor er von Comedian Kurt Krömer entdeckt wurde, der ihn für seine Sendung "Krömer – Die Internationale Show" engagierte. Als "polnischer Pianist" stand Forster zwischen 2007 und 2010 neben ihm auf der Bühne. (Weiterlesen: Mark Forster: „Habe zuhause an die 200 Kappen“)

Durchbruch mit Sido

2010 war das Jahr, in dem Forster einen Plattendeal beim Musikgiganten "Four Music" ergatterte. Zwei Jahre später erscheint seine erste Single "Auf dem Weg". Mit dem einstigen Rapper Sido gelingt ihm 2013 der Durchbruch. Sie veröffentlichen den Song "Einer dieser Steine", außerdem das Stück "Au Revoir". Das Lied wird prompt zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014 im Radio rauf und runter gespielt, mehrfach umgetextet – "Au Revoir" ist ein Erfolg.





In den vergangenen Jahren hat Forster einen rasanten Aufstieg vom unbekannten Songwriter zum erfolgreichen Popstar erlebt. Seine Alben "Bauch und Kopf" und "Tape" waren über Wochen in den deutschen Charts zu finden und Anfang des Jahres 2018 wurde der Musiker für sein Schaffen mit dem deutschen Musikpreis Echo in der Kategorie Pop National ausgezeichnet – bevor die Vergabe Ende April 2018 eingestellt wurde. (Weiterlesen: Musikpreis Echo wird abgeschafft – Neuanfang angekündigt )

In der Jury von "The Voice of Germany"

Auch im Fernsehen ist Forster aktiv. Seit 2015 ist er als Juror und Coach an der Seite von Lena Meyer-Landrut in der Sat.1-Castingshow "The Voice Kids". Im Herbst 2017 löste er Andreas Bourani als Coach dann auch bei "The Voice of Germany" ab. In der fünften Staffel von der VOX-Sendung "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert", die ab April 2018 ausgestrahlt wurde, übernahm Forster die Rolle des Gastgebers und trat damit die Nachfolge von Gastgebern wie Xavier Naidoo und The Boss Hoss.











Mit der Musik soll dennoch nicht Schluss sein. Der Kartenvorverkauf für die Open-Air-Tour am 28. Juni 2019 ab 18.30 Uhr startet am Montag, 15. Oktober 2018, ab 10 Uhr auf Eventim. Ab Montag, 22. Oktober 2018, sind sie in den Geschäftsstellen der Lingener und Meppener Tagespost, der Ems-Zeitung sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Rabatt für Kinder

Erwachsene zahlen pro Ticket 55,15 Euro (inklusive Gebühren), Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren zahlen 44,75 Euro (inklusive Gebühren). Da Konzerte von Mark Forstern in anderen Städten nach kürzester Zeit ausverkauft waren, rät Stefan Epping den Fans, sich Karten frühzeitig im Vorverkauf zu sichern.