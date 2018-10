Gedankenleser Thorsten Havener möchte auch das Publikum im Theater verblüffen. Foto: Sammy Hart

Lingen. Er ist Meister der psychologischen Unterhaltung: Deutschlands bekanntester Gedankenleser und Bestseller-Autor Thorsten Havener ist ab Oktober 2018 wieder in ganz Deutschland auf Tour. Am Freitag,16. November, kommt der Experte für Körpersprache und nonverbale Kommunikation nach Lingen ins Theater an der Wilhelmshöhe.