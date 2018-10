Eine bunte Mischung aus Antiquitäten erwartet die Besucher Sonntag in den Emslandhallen. Foto: Spirranga Veranstaltungen

Lingen. Bei einem Antikmarkt mit Schallplattenbörse und einem Flohmarkt an diesem Wochenende in Lingen kommen alle auf ihre Kosten: Stöberer, die kuriose Sachen suchen oder Leute, die preiswert einkaufen wollen. Musikalisch gibt es einen Jazzfrühschoppen in St. Michael und viel Klassik in Emsbüren. Außerdem geheimnisvolle Magie in Freren sowie Kabarett in Spelle.