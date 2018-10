Lingen/Osnabrück. Weder Hamburg noch Bamberg: Markus Quadt holt die offizielle Diplom Biersommelier-Ausbildung nach Lingen. Die Stadt im südlichen Emsland wird damit nach München und Berlin zum bundesweit dritten Standort für die Ausbildung. Damit hat Quadt einen besonders dicken Stecknadelknopf auf die Bierlandkarte gesetzt.

„Wir suchten als neuen Partner einen Gastronom mit Bier im Blut“, betont Axel Kiesbye (50), Diplom Brau-Ingenieur sowie Begründer und Entwickler der Diplom Biersommelier-Ausbildung, im Gespräch mit unserer Redaktion. Und in Quadt hat Kiesbye augenscheinlich genau diesen Partner gefunden. „Markus Quadt bringt genau die Energie und die Begeisterung als Partner mit, die wir uns wünschen. In einer Region, die eher für Hochprozentiges bekannt ist, hat er bewiesen, dass es möglich ist, auch mit Bier viel zu bewegen.“

Dabei hat der gebürtige Emsländer seine Ausbildung fast schon standesgemäß bei Berentzen in Haselünne absolviert. Aber nach dem eigenen Cocktail-Service „Q-Barfly“ (2005), der Cocktailbar „Qurt“ (2008) und dem „Butchers“ (2013) übernahm Quadt 2014 die „Alte Posthalterei“ auf dem Lingener Marktplatz und baut diese als Standort für kreative Bierstile aus.

Zur Person Quadt und das Bier Wiedereröffnet wurde die Posthalterei, die vorher knapp ein Jahr leer stand, am 7. Juni 2014, parallel zum Kivelingsfest in Lingen. Besonders denkwürdig sollte dieser Tag aber für Markus Quadt noch aus einem anderen Grund werden. Genau an diesem Tag wurde seine Frau mit dem gemeinsamen zweiten Sohn aus dem Krankenhaus entlassen. „Das war sehr stressig – vor allem für meine Frau“, erinnert sich Quadt. Mit der Posthalterei rückte dann auch das Bier in den Fokus von Markus Quadt. Er wollte für die Posthalterei etwas Besonderes an den Hahn bekommen. Dafür traf sich Quadt mit einem Vertreter der Münchner Brauerei Augustiner. Aber als Quadt das Gespräch, wie gewohnt, auf finanzielle Unterstützung, Gläser oder Sonnenschirme drehen wollte, bekam er von dem Augustiner-Vertreter eine verblüffende Replik: „,Ich hab mich noch nicht entschieden, ob ihr überhaupt unser Bier verkaufen dürft‘ “, beschreibt der Gastronom rückblickend. „Das fand ich schon sehr souverän.“ Der Brauerei war der Umgang mit ihrem Produkt wichtiger, als das Marketing drum herum. „Die wollten einfach, dass wir ihr Bier gut präsentieren.“ Heute gehört die Alte Posthalterei in Lingen zu den knapp 30 Gastronomien außerhalb von Bayern oder Berlin, in denen man Augustiner vom Fass bekommt. Nach Augustiner traf sich Quadt mit der Brauerei Riegele aus Augsburg, deren Bierspezialitäten heute fester Bestandteil der Posthalterei sind. Mit deren Vertreter Steffen Broy hat Quadt eine ganz besondere Freundschaft aufgebaut: Broy ist Taufpate von seinem drittem Kind geworden.





Angefangen mit zwölf Bieren hat die Posthalterei mittlerweile 150 verschiedene Biere im Angebot. Zusätzlich gibt es auch regelmäßig Veranstaltungen rund um das Thema Bier. Und nicht zuletzt fand das von Quadt initiierte Craft-Bier-Festival „Lingener Bier Kultur“ in diesem Jahr bereits zum vierten Mal statt.

Ein Projekt mit Strahlkraft

Für Axel Kiesbye kam die Idee von Quadt, Lingen zum neuen Ausbildungsstandort für Diplom Biersommeliere zu machen, genau zum richtigen Zeitpunkt. Die Organisatoren haben sich bereits seit einiger Zeit nach einem passenden Standort im Norden umgeschaut. „Wir hoffen auf viel Zuspruch, nicht nur aus dem Emsland. Das Projekt soll Strahlkraft vom Ruhrgebiet bis zur Küste haben“, sagt Kiesbye, der gebürtig aus Dortmund stammt und den es nach seinem Studium beruflich nach Österreich verschlagen hat.

Die Idee zum Diplom Biersommelier entstand 2002, als Johann Pessl, selbst Weinsommelier und zu der Zeit Leiter der Tourismusschule Klessheim, Axel Kiesbye, den Braumeister der Trumer Brauerei im österreichischen Obertrum am See im Salzburger Land, fragte, ob er den Schülern im Rahmen ihrer Ausbildung etwas über Bier erzählen könne.



Anzeige Anzeige

„Meine erste Reaktion war damals: wir begraben das sofort wieder!“ Axel Kiesbye

Da es zu der Zeit noch kein entsprechendes Unterrichtsmaterial gab, orientierte sich Kiesbye an der Weinsommelier-Ausbildung. Beim Wein wurde über Glaskultur, Lagen und Terrior, Wechselwirkung von Boden und Klima, Kochen mit Wein oder Wein als Begleitung von Speisen gesprochen. Das war 2003 beim Bier noch undenkbar. „Meine erste Reaktion war damals: Wir begraben das sofort wieder!“



Aber der Ehrgeiz von Kiesbye und Pessl war geweckt. Nahezu ein Jahr haben die beiden gebraucht, um das Konzept einer Bier-Ausbildung neu zu entwickeln. Für die praktische Umsetzung suchten Kiesbye und Pessl einen Partner. Die Doemens Akademie in München brachte dann die Idee einer gleichwertigen Partnerschaft und bilateralen Ausbildung, in Österreich und Deutschland, ins Spiel. So sollte die erste Woche der Ausbildung in München stattfinden und Teil zwei in Salzburg. Die Schüler sollten so von zwei unterschiedlichen (Bier-)Kulturen lernen.

Dabei fungiert der Sommelier wie ein Galerist Axel Kiesbye

Einen Erfolg kann Kiesbye jetzt schon sehen: „Der Biersommelier hat das Image des Bieres nachhaltig verändert. Mittlerweile machen sich die Menschen Gedanken über Sensorik und Rohstoffe und über den Bierkonsum im Allgemeinen.“ Ein Ziel der Ausbildung ist es, das Image der Bierkultur nachhaltig zu fördern.



„Dabei fungiert der Sommelier wie ein Galerist“, beschreibt Kiesbye. „Er nimmt eine Vermittlerrolle ein zwischen Brauer und Kunde. Der Biersommelier muss Kenntnisse besitzen über die Bierstile, Rohstoffe, Braumethoden und muss das Produkt auch verkaufen können.“

Seit 2004 ist die Marke „Diplom Biersommelier“ in Österreich geschützt und mittlerweile auch in Deutschland, Großbritannien, Benelux, Schweiz, Tschechien, Spanien, Frankreich, Italien und Portugal. Wobei es einzig in Deutschland ein Problem gibt. Denn in Deutschland darf der Diplom-Biersommelier kein Namensbestandteil sein wie bei einer universitären Ausbildung. In Österreich hingegen gibt es bereits ein Bundesgesetzblatt, das die Ausbildung anerkennt. Mittlerweile gibt es im deutschsprachigen Raum knapp 2000 ausgebildete Biersommeliers.



Weltweit schon 3000 Diplom Biersommeliers

Weltweit wurden bisher sogar mehr als 3000 Biersommeliers bei Doemens und dem von Kiesbye in Salzburg gegründeten Bierkulturhaus geschult. Mittlerweile bildet Doemens auch in Brasilien und den USA Diplom Biersommeliere aus.

In Lingen wird Markus Quadt auch selbst als Dozent vor die angehenden Biersommeliere treten und den Teilnehmern den Bereich Bier in der Gastronomie näherbringen.



Um die neue Partnerschaft mit dem Emsland zu verfestigen, findet auch die kommende Jahreshauptversammlung des Verbandes der Diplom Biersommeliere am 19. und 20. Oktober 2018 in Lingen statt. Der Verband hat aktuell 1280 Mitglieder. Erwartet werden in Lingen Diplom Biersommeliers aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich, Niederlande und Tschechien. Auf die bevorstehende Versammlung freut sich Kiesbye wieder ganz besonders. „Das ist jedes Mal wie ein großes Familientreffen. Ich kenne im Grunde alle“, freut sich Kiesbye.

Ich bin einfach jeden Tag froh, dass wir das hier machen dürfen! Markus Quadt

So setzen die Alte Posthalterei und Markus Quadt in der Region ein weiteres Ausrufezeichen. 2018 wählte das Branchenblatt „Bier, Bars und Brauer“ Markus Quadt auf Platz acht der deutschen Bierpersönlichkeiten und die „Alte Posthalterei“ unter die Top 10 der Biergastronomien. Zwei Titel, über die sich auch Quadt sehr freut. „Ich bin einfach jeden Tag froh, dass wir das hier machen dürfen!“