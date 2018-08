430 Teilnehmer beim 23. AOK-Radwandertag in Lingen MEC öffnen

Ein Applaus für 30 Kilometer: Der vierjährige Till Gehrke radelte mit seinen Eltern beim Radwandertag 2018 mit – natürlich ohne Stützräder. Foto: Mike Röser

Lingen Im vergangenen Jahr war es beinahe zu viel Regen, in den letzten Wochen viel zu wenig. Doch pünktlich zum 23. AOK-Radwandertag zeigte sich Petrus einsichtig und bot bestes Radfahr-Wetter in Lingen. Das wurde genutzt: 430 Teilnehmer brachten es am Sonntag, 12. August 2018, gemeinsam auf 24865 gefahrene Kilometer.