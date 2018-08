Ausbildungsmesse an der Lingener Marienschule MEC öffnen

Bei der „Chance: Azubi“-Ausbildungsmesse sind zahlreiche lokale Unternehmen anwesend, um Fragen zu beantworten. Foto: Chance: Azubi

Lingen. Die Sommerferien sind vorbei und das neue Schuljahr hat begonnen. Für alle, die in diesen Tagen in ihr vorerst letztes Schuljahr starten, stellt sich damit auch die Frage: Was mache ich nach der Schule? Hierbei bietet „Chance: Azubi“ Orientierung und Hilfe.