Von „Der kleine Prinz“ als Familienmusical präsentiert Paulis Veranstaltungsbüro am 22. Dezember 2018 um 20 Uhr im Lingener Theater an der Wilhelmshöhe.

Der kleine Prinz - als Musical demnächst in Lingen. Foto: Manfred Esser

Lingen. Bei mehr als 30 Grad im Schatten sind die Gedanken an Weihnachten bei den meisten noch weit weg. Doch der Vorverkauf für das diesjährige Weihnachtsmärchen hat bereits begonnen. Zu sehen gibt es „Der kleine Prinz“ als Musical am 22. Dezember um 20 Uhr im Theater an der Wilhelmshöhe.