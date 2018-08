Lingen. „Kulturzeit“ heißt die Broschüre der Stadt Lingen, die rund 100 Kulturveranstaltungen der im September beginnenden Spielzeit 2018/2019 vorstellt.

Dieser über 44 Seiten umfassende Kulturkalender ist in Kürze in der Tourist-Info der LWT, in allen Kultureinrichtungen und darüber hinaus in Arztpraxen, Apotheken, Banken und weiteren Stellen in der Innenstadt kostenlos erhältlich. Auch kann die Kulturzeit als PDF-Datei unter www.lingen.de/theater heruntergeladen werden.

Breite Vielfalt

Unter dem Motto „Emotionen“ enthält diese Broschüre alle vom kommenden Herbst bis in den Frühling hinein stattfindenden Kulturveranstaltungen im Bereich des Theaters und der Musik. Das Theaterprogramm reicht dabei vom Klassiker bis zur romantischen Komödie und das Musikangebot von der Oper über das Sinfoniekonzert bis hin zum A capella-Abend. Das Heft enthält auch das Studioprogramm im Professorenhaus, die Veranstaltungen im Kulturforum Sankt Michael sowie weitere Kirchenkonzerte in Lingen.

Sonderveranstaltungen

Aufgeführt wird eine Vielzahl von Sonderveranstaltungen wie das Silvester-, Weihnachts- und Neujahrskonzert, Komödien vom Ohnsorg-Theater Hamburg und „op platt“. Auch zählen Konzerte des Liedermachers Klaus Hoffmann oder über die Flower-Power-Bewegung vor 50 Jahren „Woodstock“ zum Angebot. Mozarts Hochzeit des Figaro, ein großes Sinfoniekonzert unter dem Titel „Zwischen Böhmen und Mähren“, ein Irish Folk-Abend oder das neue Falco-Musical deuten auf eine breite Vielfalt hin. Ziel des Fachbereiches Kultur der Stadt Lingen war es dabei, für jedermanns Geschmack etwas im Angebot zu haben.

Kiki und Pups für Familien

Neben der „Kulturzeit“ enthält die ebenfalls bereits überall erhältliche Abozeit ein ermäßigtes Kulturangebot für die fast 2500 Abonnenten und solche, die es werden wollen. Das in auffälligen Farben gestaltete Kinderkulturprogramm „Kiki und Pupps“ hingegen enthält Veranstaltungen nicht nur für Kinder ab drei Jahren, sondern für die ganze Familie an fast allen Sonntagen in den Wintermonaten. Dieses Faltblatt wird auch über die Kindergärten und Schulen verteilt.

Tickets

Für welche Veranstaltungen bereits Karten erhältlich sind, kann dem Veranstaltungskalender der Stadt Lingen im Internet entnommen werden. Karten sind im Informationsbüro der LWT, Elisabethstr. 14 – 16 im Neuen Rathaus sowie unter Tel.: 0591/9144-144 sowie unter www.lingen.de im Internet erhältlich. Information und Beratung in allen Abonnementfragen erteilt der Fachdienst Kultur unter Tel. 0591/9144-411.