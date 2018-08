Im Foyer der Sparkasse am Lingener Marktplatz fand am Donnerstag und Freitag die jährliche Brot- und Brötchenprüfung statt. Geprüft hat Michael Isensee (Mitte) vom Deutschen Brotinstitut, hier zusammen mit Obermeister Heinrich van Lengerich (links) und Daniel Wintering von der Bäckerinnung. Foto: Jannis Gövert

goev Lingen. Die jährliche Brot- und Brötchenprüfung, bei der acht Mitgliedsbetriebe der Lingener Bäckerinnung ihre Waren freiwillig haben bewerten lassen, hat am Donnerstag und Freitag , 9. und 10. August 2018, in der Sparkasse am Marktplatz stattgefunden. Die Ergebnisse sind online einsehbar.