Lingen. Der Neubau der BP-Raffinerie an der Waldstraße in Lingen macht große Fortschritte. Ende des Jahres werden die ersten Mitarbeiter umziehen. Dies erklärten Bernhard Niemeyer-Pilgrim, Vorsitzender der Geschäftsführung, und Projektleiter Mark Driever im Gespräch mit unserer Redaktion.

Eine Mischung aus Begeisterung und Stolz schwingt in den Worten von Bernhard Niemeyer-Pilgrim mit, wenn er auf die Großbaustelle an der Waldstraße blickt. „Manchmal muss ich mich selbst kneifen und fragen: Ist das alles real?“, strahlt der Raffinerieleiter der BP in Lingen und schaut im Besprechungsraum des Baucontainers nach links. Dort sitzt Mark Driever. Der Bauingenieur der BP, Projektleiter des neuen Verwaltungs- und Dienstleistungszentrums mit Werkstätten, Feuerwehr und Labor, lächelt ebenfalls. „Klar ist das real“, scheint sein Gesichtsausdruck mitzuteilen.

Mehr als 50 Millionen Euro investiert die BP in den Neubau. Dass die Konzernmutter in London grünes Licht für dieses größte Bauprojekt in der jüngeren Geschichte der Lingener Raffinerie gab, ist den Worten von Niemeyer-Pilgrim zufolge keine Selbstverständlichkeit gewesen. „Wir hatten eine klare Vorstellung und Vision“, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung. „Wenn wir nur ‚klein denken‘ würden, bis zum nächsten Tag, dann wäre das hier nicht entstanden.“

„Die Londoner waren beeindruckt“

Von der Realisierbarkeit habe man die BP in London überzeugen können. Zumal sich die Verantwortlichen der Raffinerie in Lingen auch der Unterstützung der Stadt sicher waren, was die Zügigkeit von Genehmigungsverfahren und andere behördliche Verfahrenswege anbelangt. „Die Londoner waren beeindruckt, auch von der Grundsteinlegung, wer dorthin kam und redete“, erinnert Niemeyer-Pilgrim an den 16. Januar. Neben Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone hatte auch Landrat Reinhard Winter zur außergewöhnlichen Investition gratuliert und den regionalen Rückhalt für das Neubauvorhaben noch verstärkt.

Von der Waldstraße aus sind dessen Dimensionen auf dem sechs Hektar großen Gelände allenfalls zu erahnen. „Wir liegen gut im Zeitplan. Bis Ende des Jahres werden bereits große Teile des Verwaltungsgebäudes bezugsfertig sein“, sagt Projektleiter Driever. Auch der Rohbau für die weiteren Gebäudeteile sei dann fertiggestellt. Im Juli konnte das Wahrzeichen des neuen Gebäudes, der sogenannte Leuchtturm, aufgesetzt werden. Diese rund 20 Meter hohe, pyramidenförmige Stahlkonstruktion ist mit speziellen Folienkissen ummantelt. Sie gewähren nach Angaben der BP einen optimalen Tageslichteinfall und sind unter anderem von der Allianz Arena in München bekannt.

Neben dem Verwaltungstrakt profitieren auch die weiteren Funktionseinheiten von dem Neubau. „Die Werkfeuerwehr wird eine automatisierte Einsatzleitstelle und ein neues Ausbildungszentrum erhalten, in dem um Beispiel Atemschutzübungen oder Einsatzszenarien unter realen Bedingungen geprobt werden können“, so Niemeyer-Pilgrim. Zudem wurde das Gebäude von Anfang an barrierefrei geplant.

Verantwortlich für den Bau sind die Bauunternehmungen Hofschröer und August Mainka aus Lingen als Arbeitsgemeinschaft, die eine bundesweite Ausschreibung für sich entscheiden konnten. „Die Zusammenarbeit mit ihnen funktioniert hervorragend“, unterstreicht Niemeyer-Pilgrim. Beide Unternehmen hätten „die Leidenschaft, das in 1A-Qualität hinzubekommen“. Gegenwärtig arbeiten täglich rund 150 Menschen auf der Baustelle.

Anzeige Anzeige

Mit „Open Space“ wird die Philosophie beschrieben, die den Charakter des Neubaus der BP beschreibt: Übersetzt mit „Freifläche“, sind damit multifunktional nutzbare Räume gemeint, die eine offene Arbeitsatmosphäre ermöglichen. Projektleiter Driever betont, dass alle Abteilungen der Raffinerie in die Planungen einbezogen würden. Das Gleiche gelte für den Betriebsrat. „Durch dieses Gebäude wird die Attraktivität der BP massiv gewinnen“, beschreibt Niemeyer-Pilgrim den Schub, den das Projekt nach seiner Auffassung auslösen wird. Auch der Bau der Zentralen Messwarte auf dem Raffineriegelände in den Jahren 2013/14 für 25 Millionen Euro habe dazu beigetragen.

Mehr aus Lingen lesen Sie in unserem Ortsportal.