Laden zum 25. Musikfest der Lingener Altstadtwirte ein (von links): Sami Taha (Extrablatt), Harald Schomakers (Kolpinghaus), Nina Boldt (Koschinski), Markus Quadt (Alte Posthalterei/Butchers) und Vedran Vidak (Extrablatt).Foto: Julia Mausch

Lingen. Zum mittlerweile 25. Mal findet an diesem Samstag, 11. August, das Musikfest der Lingener Altstadtwirte statt. In den Kneipen rund um den Marktplatz spielen an diesem Abend verschiedene Bands aus Lingen und Umgebung. Hier eine Übersicht, wer wann und wo auftritt.