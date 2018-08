Lingen. Die Deutsche Angestellten-Akademie (DAA) in Lingen möchte als gemeinnützige Bildungseinrichtung verstärkt berufliche Qualifizierungsangebote im Bereich der Pflege anbieten. Dies unterstrichen Leiter Stefan Trapp und seine Kollegin, Sozialpädagogin Monika Rode, im Gespräch mit der Redaktion.

Anlass war das gerade abgeschlossene Modul I „Qualifizierung zur Betreuungskraft“ in den Räumen der DAA an der Lookenstraße 24. Dem Modul schließt sich ein weiteres an, mit dem die Qualifizierung zur Schwesternhelferin beziehungsweise zum Pflegediensthelfer verbunden ist. Die Module sind einzeln oder kombiniert buchbar. „Die Zielgruppe ist offen“, sagte Sozialpädagogin Rode. Angesprochen würden mit den Modulen auch Frauen, die zum Beispiel nach der Familienphase wieder eine Erwerbstätigkeit anstreben möchten.

Die Teilnehmerinnen des ersten Moduls, die dieses erfolgreich abgeschlossen haben, haben sich ganz bewusst für eine Tätigkeit in der Pflege entschieden. „Ich wollte immer schon im pflegerischen Bereich arbeiten“, sagte Ramona Pepic, die viele Berufsjahre im Einzelhandel gearbeitet hat. Dass sie mit ihrer Entscheidung für die Pflege richtig liegt, ist ihr während des ersten Moduls bei einem Praktikum in einer Pflegeeinrichtung des DRK in Lingen bewusst geworden. Das habe ihr viel Freude gemacht, betonte sie.

Theorie- und Praxisteil

Das Modul I umfasste einen sechswöchigen Unterricht als Basiskurs, ein vierwöchiges Praktikum und einen Aufbaukurs mit Prüfung, der sich über einen Zeitraum von fünf Wochen erstreckte. Im Theorieteil ging es unter anderem um Grundkenntnisse der Kommunikation, an die beim Umgang mit Menschen mit Demenz, psychischen Erkrankungen oder geistigen Handicaps besondere Anforderungen zu stellen sind. Grundkenntnisse über Pflege, die Pflegedokumentation und Demenzerkrankungen sowie typische Alterskrankheiten wie Diabetes waren weitere Themen. Im Aufbaukurs ging es unter anderem um Rechtskunde, Hauswirtschaft und Ernährungslehre, um Beschäftigungsmöglichkeiten und die Freizeitgestaltung bei Pflegebedürftigen.

In ihren Abschlussarbeiten mussten sich die Teilnehmerinnen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und Glaubensrichtungen auseinandersetzen. Der frühere TV-Moderator Hans Rosenthal und Boxlegende Muhammad Ali waren zwei Beispiele. Rosenthal war Jude, Ali muslimischen Glaubens. Wer in der Betreuung von alten Menschen eingesetzt ist, muss sich auf Menschen mit unterschiedlichen Kulturen und religiösen Prägungen einstellen können.

Zusammenarbeit mit Pflegeeinrichtungen

„Wir arbeiten eng mit den Pflegeeinrichtungen vor Ort zusammen“, beschrieb DAA-Leiter Trapp die enge Verzahnung von Theorie und Praxis. Im zweiten Modul, das zur Assistenz in der Alten-, Kranken- und Behindertenhilfe qualifiziert, stehen Grundlagen der Pflege im Vordergrund, Pflegetechniken und deren Anwendung in der Praxis. Der erfolgreiche Abschluss dieses Moduls erhöht den Angaben von Trapp und Rode zufolge die Beschäftigungsmöglichkeiten in der Pflege erheblich, da die Betreuungskräfte bestimmte Tätigkeiten in Pflegeeinrichtungen nicht ausüben dürften. „Als Bildungsträger ist es natürlich unser Ziel, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Arbeitsplatz zu vermitteln“, erklärte Trapp.

Weitere Infos über den Kombi-Kurs Gesundheit bei der DAA in Lingen (Tel. 0591/610560, info.lingen@daa.de).