Lingen. Am Freitagabend ist ein Holzschuppen im Lingener Stadtteil Baccum abgebrannt. Die Trockenheit erschwerte dabei die Löscharbeiten.

Zu einem Brandeinsatz wurde die Feuerwehr Baccum am Freitagabend gegen 22.10 in die Straße Baccumer Berg gerufen. Beim Eintreffen der Wehr brannte dort aus bisher unbekannter Ursache ein Holzschuppen in voller Ausdehnung, auch gab es starken Funkenflug.

Wegen der Trockenheit und der Gefahr einer Brandausbreitung wurden zur Unterstützung die Feuerwehr Lingen mit der Drehleiter und einem Tanklöschfahrzeug hinzu gerufen, ebenso die Schlauchkomponente der Feuerwehr Holthausen und die Feuerwehr Bramsche.









Auch wurden mehrere Holzstapel, die sich neben dem Schuppen befanden, ein Raub der Flammen, um diese abzulöschen wurden die Holzstapel zerlegt, damit man an die Glutnester gelangen konnte.

Zur Wasserversorgung der Feuerwehrfahrzeuge musste eine Schlauchleitung über lange Wege bis zur Osnabrücker Straße gelegt werden. Vom Holzschuppen blieb nur noch ein Gerippe übrig, er brannte fast vollständig ab. Die Feuerwehren waren mit 8 Fahrzeugen und etwa 35 Mann vor Ort.