Lingen. Keltischen Zauber und schottische Lebensfreude – das können die Zuschauer erleben, wenn „The Scottish Music Parade“ am Dienstag, 11. Dezember 2018, um 20 Uhr erstmals nach Lingen in die Emslandarena kommt. Dazu verlost die Lingener Tagespost am Freitag, 3. August, zwischen 6 und 22 Uhr fünf mal zwei Tickets.

Dudelsackspieler, Trommler, Musiker, Sänger und Tänzer, allesamt direkt aus dem schottischen Edinburgh, nehmen einer Mitteilung des Veranstalters zufolge das Publikum einen Abend lang mit auf eine mitreißende Reise durch Schottland. Vor einer Schlosskulisse mit Türmen und Zinnen – die Nachahmung einer schottischen Burg – präsentieren die Künstler immer neue Facetten der schottischen Kultur.

Ein Hauch von Highland

Wenn dann im Nebeldunst nach einer Original-Kanonensalve eine der inoffiziellen Nationalhymnen Schottlands wie „Flower of Scotland“ oder „Amazing Grace“ erklingt und die Dudelsackspieler und Trommler in ihren Uniformen hautnah am Publikum vorbei durch die Gänge ziehen, weht ein Hauch echter Highland-Luft durch die Halle.

Zwischen Dudelsack und Rock

Die mitwirkenden Künstler gehören zum Besten, was Schottland zu bieten hat. Die meisten der Teilnehmer sind beim weltberühmten Edinburgh Tattoo regelmäßig mit von der Partie. Zu den Dudelsackspielern und Trommlern zählen viele Gewinner internationaler Wettbewerbe und Weltmeister auf ihren Instrumenten. Selbst die Kombination zwischen traditionellem Dudelsack-Spiel und moderner Rockmusik gelingt.

Gänsehautfeeling

Wenn Gitarristen mit ihren E-Gitarren voll aufdrehen und das gesamte Ensemble mit seinen traditionellen Instrumenten zum Beispiel zu Simon& Garfunkels‘ „Sound of Silence“, Simple Minds‘ „Belfast Child“, Rod Stewarts „Sailing“ oder auch der Titelmusik von „Game of Thrones“ nach und nach mit einstimmt, ist Gänsehaut-Feeling garantiert.

Gewinnspiel

An dem Gewinnspiel können Sie per Telefon oder per SMS teilnehmen: Senden Sie eine SMS mit der Kennung mobil win ..... (scottish) an die Kurzwahlnummer 520 20 (0,49 Euro/SMS inkl. 0,12 Euro VF D2-Anteil). Hinter der Kennung fügen Sie ein Leerzeichen, das Lösungswort und Ihre Anschrift ein.

Oder rufen Sie unter der 0137/808401391 an und hinterlassen Sie Namen, Adresse, Telefonnummer und das Lösungswort bzw. Stichwort (0,50Euro /Anruf aus dem deutschen Festnetz; ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz).

Teilnahmemöglichkeit ist am Freitag, 3. August von 6 bis 22 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt. Mitarbeiter des Medienhauses und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Tickets zum Preis von 33,30 bis 55,70 Euro gibt es unter anderem bei der Lingener Tagespost. Bei Vorlage der EL-Card wird hier ein Rabatt von zehn Prozent gewährt.