Lingen. Dreiste Trickdiebe haben am Dienstag, 31. Juli 2018, in einer Wohnung an der Kurze Straße im Lingener Bögengebiet Schmuck gestohlen. Sie gaben sich gegenüber einer 95-Jährigen als Mitarbeiter der Stadt aus.