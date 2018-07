Anwohner in Lingen helfen beim Löschen eines Brandes MEC öffnen

Anwohner in Lingen halfen bei einem Feuerwehreinsatz. Symbolfoto: Archiv/Michael Hehmann

Lingen. Bei einem Feuerwehreinsatz am Freitagabend am Kastanienweg in Lingen sind Anwohner der Feuerwehr beim Löschen zu Hilfe gekommen.