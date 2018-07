Lingen/Osnabrück. Immer wieder ist dieser Tage von Lingen als heißestem Ort Deutschlands die Rede. Manche Menschen behaupten, das liege am Atomkraftwerk. Tatsächlich ist aber wohl der Wind ausschlaggebend.

Die Hitzewelle beschert Lingen in diesem Sommer bundesweite Prominenz. Im Wetterbericht ist beinahe täglich von der Stadt an der Ems die Rede, meist in Verbindung mit dem Superlativen wie "Höchstwert" und "heißester Ort Deutschlands". (Weiterlesen: Niederschlag Mangelware im Emsland)





Ursache für die hohen Temperaturen ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der Wind. "Er trägt derzeit warme Luft aus südlichen Richtungen in das Osnabrücker Land und in das südliche Emsland", erklärt ein Meteorologe des DWD. Weil weiter nördlich, in Richtung der Nordseeküste, derzeit häufig Ostwinde vorherrschten, komme es in der Region zwischen Lingen und Osnabrück regelmäßig zu einem Hitzestau der anderen Art. "Vereinfacht gesagt, ballt sich die warme Luft über der Region, da sie wegen der anderen Winde im Küstenbereich nicht weiter nach Norden vordringen kann", beschreibt der Experte das Phänomen.













Es dürfte auch am heutigen Donnerstag wieder spürbar werden: Der DWD geht davon aus, dass im Osnabrücker Land und im südlichen Emsland die Temperaturen bis auf 37 Grad klettern werden. Damit dürfte die Region zumindest niedersachsenweit Spitzenreiter sein – vielleicht reicht es am Ende des Tages ja auch wieder für das Prädikat "heißester Ort Deutschlands."

