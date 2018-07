Zahlreiche Böller sind in den vergangenen Tagen in Lingen gezündet worden, lösten sogar Brände aus. Nun hat die Polizei Verdächtige ermittelt. Foto: dpa

jma/pm Lingen. „Habt Ihr auch den Knall gehört?“, so oder so ähnlich fragten in den vergangenen Tagen Lingener in den Facebook-Gruppen nach Auskunft. Zahlreiche Böller sind in den vergangenen Tagen in der Stadt gezündet worden – nun hat die Polizei Verdächtige.