Einbruch in ein Einfamilienhaus in Lingen

Nach einem Einbruch sucht die Polizei nach den Tätern. Symbolfoto: dpa

pm Lingen. Zwischen Freitag, 20. Juli, 5.30 Uhr, und Montag, 23. Juli 2018 , 18.30 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Tecklenburger Straße in Lingen eingebrochen.