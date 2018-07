Lingen. Der Landtagsabgeordnete Christian Fühner (CDU) hat eine Vorstandssitzung des Lingener Ortsverbandes des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) besucht und den Mitgliedern des Vorstandes einen Einblick in seine Arbeit im niedersächsischen Landtag gegeben. Im Gegenzug hat der SoVD über seine ehrenamtliche Arbeit informiert.

Fühner lobte laut einer Mitteilung des Verbandes die Arbeit des SoVD in Lingen und berichtete über seine Aufgaben im Landtag. Er stellte sich den zahlreichen Fragen der Vorstandsmitglieder des SoVD Lingen. „Unserem Ortsverband ist sehr an einem Austausch mit Vertretern aller politischen Parteien gelegen“, sagte SoVD-Ortsvorsitzender Siggi Gebbeken. So könne der Sozialverband drängende Probleme gegenüber den Politikern ansprechen und gleichzeitig mehr über die Beweggründe politischer Entscheidungen erfahren. „Dass Christian Fühner unserer Einladung gefolgt ist, hat uns sehr gefreut“, sagte Gebbeken. Der Abgeordnete lud die Vorstandsmitglieder zu einer Besichtigung des Landtages ein.

Programm für den Rest des Jahres vorgestellt

Während der Sitzung stellte der Ortsvorsitzende das Programm des SoVD bis Ende 2018 vor. So gebe es am 27. September eine Informationsveranstaltung mit den Lingener Maltesern. Ferner sei am 25. Oktober eine Diskussionsveranstaltung zum Thema „Menschen mit Behinderungen und der erste Arbeitsmarkt“ geplant. Am 8. Dezember stehe die traditionelle Weihnachtsfeier auf dem Programm. Für das kommende Jahr kündigte Gebbeken unter anderem eine Informationsveranstaltung am 15. Januar 2019 rund um das Thema Schwerbehindertenausweis mit dem SoVD-Sozialberater Bernward Rümpker an.