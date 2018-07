Barrierefreier Angelsteg am Biener See in Lingen eröffnet MEC öffnen

Mit einer gemeinschaftlichen Feier der am Bau beteiligten Helfer wurde der barrierefreie Angelsteg am Biener See eröffnet. Foto: Christiane Adam

Lingen. Mit der Eröffnung des barrierefreien Angelstegs am Biener See ist in Lingen ein weiterer Schritt zur Inklusion getan. Der Fischereiverein (FV) 1888 Lingen hat jetzt bei einer Feier den in gemeinsamer Anstrengung errichteten hölzernen Steg seiner Bestimmung übergeben.