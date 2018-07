Ruth Foster

Lingens Ehrenbürgerin Ruth Foster ist am 5. August 2014 in London im Alter von 92 Jahren gestorben und einen Tag später beigesetzt worden. In Lingen erinnern unter anderem Stolpersteine vor dem Elternhaus in der Kaiserstraße 1 und ihre KZ-Häftlingskleidung in der Alten Jüdischen Schule an sie und ihre Familie.

Am 14. November 1921 in Lingen als Tochter von Caroline und Wilhelm Heilbronn geboren, verlebte sie hier nach eigener Aussage „frohe und sorglose Kinderjahre“, musste die Höhere Töchterschule 1937 aber verlassen und zog zur Ausbildung nach Berlin. 1941 kam sie zurück, um ihre Eltern auf dem Transport ins Rigaer Getto zu begleiten. Vor ihren Augen wurde dort im Mai 1942 ihr Vater aufgrund einer ins Getto „geschmuggelten“ Scheibe Brot erschossen. Ihre Mutter wurde im Sommer 1944 dort ermordet. Sie selbst kam in die Konzentrationslager Stutthof und Ravensbrück.

Auf einem der „Todesmärsche“ wurde sie schließlich in Lauenburg befreit. Bei einer Größe von 1,76 Metern wog sie noch 40 Kilogramm. Trotz dieser Erlebnisse kehrte sie im August 1945 in ihre Geburtsstadt zurück und wurde von ihren früheren Nachbarn Sauerbrey und Demann aufgenommen. Sie lernte Adolf Freudenheim kennen, mit dem sie nach der Heirat 1947 nach England zog. (vb)