Beschwerden über Lärmbelästigungen durch die Altglascontainer in der Straße Am Kaninchenberg in Lingen gibt es nach Angaben der Bürgernahen. Im Hintergrund befindet sich das Seniorenstift Curanum. Foto: Thomas Pertz

Lingen. Der Wählervereinigung Die Bürgernahen liegen Beschwerden über Lärmbelästigungen durch die Recycle- und Altglascontainer in der Straße Am Kaninchenberg in Lingen vor. „Gestört werden vor allem die Bewohner des Seniorenstifts Curanum und die Nachbarn in den angrenzenden Wohnstraßen“, erklärte Fraktionsvorsitzender Robert Koop in einem Schreiben an Oberbürgermeister Dieter Krone und Stadtbaurat Lothar Schreinemacher.