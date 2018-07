Wassersäulen am Europaplatz in Lingen defekt MEC öffnen

Die Säulen am Kreisverkehr Europaplatz in Lingen sind defekt und sollen im August ausgetauscht werden. Deshalb führen sie aktuell weniger Wasser. Foto: Wilfried Roggendorf

Lingen. Die Trockenheit in der Region hat keinen Einfluss auf die Wasserspiele innerhalb der Stadt, da es sich dabei um geschlossene Kreisläufe handelt und nur das, was durch Verdunstung zurückgeht, wieder aufgefüllt werden muss. Einen Defekt gibt es allerdings an den Wassersäulen am Europaplatz.