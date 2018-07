Vor dem Verzehr verschiedener Salate aus der Selbstbedienungstheke warnt der REWE-Markt an der Josefstraße in Lingen. Foto: Thomas Pertz

Lingen. Vor dem Verzehr verschiedener Salate aus der Selbstbedienungstheke warnt der REWE-Markt an der Josefstraße 29 in Lingen. Der Grund: In den Salaten, die zwischen Montag, 16. Juli, 8 Uhr, und Dienstag um 9 Uhr dort erworben wurden, könnten sich Metallteilchen befinden.