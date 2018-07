Seinen Lebensunterhalt und seine eigene Sucht finanzierte der 22-jährige Verurteilte mit dem Verkauf von Drogen. Symbolfoto: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Lingen. Zwei Jahre und einen Monat Haft hat das Schöffengericht des Amtsgerichts Lingen gegen einen 22-jährigen Mann verhängt, der wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Abgabe von Marihuana an Minderjährige verurteilt wurde. Die Verteidigung hatte auf ein Strafmaß unter zwei Jahren und einer Strafaussetzung zur Bewährung plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.