Lingen. Der Segelverein Speichersee Emsland und der Segelverein aus Lingens polnischer Partnerstadt Bielawa wollen zusammenarbeiten. Das haben die beiden Vereine jetzt bei einem Treffen in Polen verabredet.

Das hat der Verein mitgeteilt. Das Treffen zur Gründung der Kooperation war Teil eines Besuches einer fünfköpfigen Delegation der Emsländer in Bielawa anlässlich der Feierlichkeiten zum 45-jährigen Bestehen des dortigen Stausees. Bei dem Treffen wurde den Angaben zufolge feierlich ein Vertrag unterzeichnet, in dem sich die beiden Vereine zu einer Zusammenarbeit und zu gemeinsamen Veranstaltungen zur interkulturellen Begegnung der Nationen im Segelsport verpflichten.

Sportliche Wettkämpfe

Neben dem offiziellen Programm standen auch sportliche Wettkämpfe auf dem Programm, und zwar eine Paddelregatta in Kajaks sowie eine Segelregatta. Die deutschen Segler beteiligten sich an beiden Programmpunkten. Während die beiden deutschen Teams in der Paddelregatta keine Runde weiterkamen, zeigten sie sich in den Segelwettfahrten erfolgreicher. Nach spannenden Wettfahrten in mehreren Runden kam ein Team des emsländischen Segelvereins bis ins Finale, das schließlich gewonnen wurde. Das andere deutsche Team belegte den dritten Platz.

„Mehr als zufrieden“

Sowohl sportlich wie auch vereinspolitisch zeigten sich die deutschen Segler mehr als zufrieden. Froh über die gewonnene Freundschaft zu den Seglern und über die neue Zusammenarbeit blickt der Verein in die Zukunft und hofft auf weitere nette Veranstaltungen mit dem Segelverein aus Bielawa.