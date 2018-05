Lingen. Wenn Fußball und Freundschaften sich miteinander verbinden, über Grenzen hinweg – dann ist Pfingsten beim VfB Lingen. Zum 25. Mal findet an diesem Sonntag und Montag das E-Jugend-Turnier statt – und ein beeindruckendes Räderwerk ehrenamtlichen Engagements setzt sich in Gang.

Freitagnachmittag am Schwarzen Weg – die schmucke Sportanlage des VfB ist gerüstet für 22 Mannschaften, über 200 Kinder und insgesamt 500 Gäste, denn Betreuer und Eltern der kleinen Kicker sind natürlich auch dabei. Im Sportheim ist an einem langen Tisch eingedeckt: Nugataufstrich, Marmelade, Teller und Tassen stehen schon bereit für das Frühstück am nächsten Morgen für Gäste, die längst Freunde sind. E-Jugendmannschaften, Betreuer und Eltern aus Lingens polnischer Partnerstadt Bielawa sind bereits am Freitag angereist.

Klaus Güttler einer der Motoren

Wie immer, wurden sie von Klaus Güttler herzlich willkommen geheißen. Der VfBler ist einer der Organisatoren des Turniers – und ein Motor der nunmehr 25-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Lingen und Bielawa. Dafür hat ihm Bürgermeister Piotr Lyzwa 2017 die Ehrenbürgerschaft von Bielawa verliehen. Dass seit nunmehr 22 Jahren regelmäßig an den Pfingsttagen Mannschaften aus der Partnerstadt nach Damaschke kommen, ist auch sein Verdienst. „Wenn sie nicht kämen, würde dem Turnier etwas fehlen“, sagt er – und umarmt Marek Pyziak. Die beiden kennen sich schon lange. Der Lehrer aus Bielawa ist seit vielen Jahren regelmäßig als Betreuer der polnischen E-Jugend-Teams dabei. Neben Teams aus Lingens Partnerstadt sind auch zwei Mannschaften aus dem Landkreis Lidzbark Warminski angereist, mit dem der Landkreis Emsland freundschaftlich verbunden ist.

Zeltlager auf dem Sportplatz

Mit ihrer Ankunft beginnt das Zeltlager auf dem zweiten der insgesamt drei Sportplätze des VfB zu wachsen. Weitere Zelte kommen hinzu – und viele weitere junge Kicker aus der näheren Umgebung, aus NRW und den Niederlanden, die es genießen, ein ganzes Wochenende lang gegen den Ball zu treten. Und dabei bestens versorgt zu werden: „1000 Brötchen, 20 Kilo Käse, 500 Pizzen…“ beginnt Klaus Güttler aufzuzählen.

Großes Versorgungszelt

Ein großes Versorgungszelt am Rande des Hauptplatzes dient dazu, auf dem Rasen verbrauchte Energien wieder aufzufrischen. VfB-Vorsitzender Uwe Augustin ist stolz auf die vielen Helfer im Verein, die die organisatorischen Aufgaben an den Pfingsttagen stemmen. Dazu gehören natürlich auch die Frauen im Verein, die an vielen Ecken und Enden mit anpacken und deren Einsatz obendrein gut schmeckt, wie die Salate beim Grillen und die Kuchen beim Kaffee während der Pfingsttage beim VfB beweisen. Klaus Güttler schätzt, dass an den Turniertagen rund 100 Helfer des VfB im Einsatz sind. Auch dank der Spenden und Sponsoren kann der VfB dieses pralle „Rundum-sorglos-Verpflegungspaket“ über drei Tage hinweg für 25 Euro pro Teilnehmer schnüren – das ist einzigartig in der Region.

Empfang im Haus der Vereine

Inzwischen ist es kurz vor 18 Uhr am Freitagabend. Vom Sportgelände am Schwarzen Weg setzt sich die große Gruppe der polnischen Freunde in Bewegung. 40 Jungen und Mädchen mit Eltern und Betreuern marschieren Richtung Goethestraße zum „Haus der Vereine“, wo der Förderkreis Damaschke seit über zehn Jahren vor Beginn des Turniers zum Empfang für die Gäste aus der Partnerstadt Bielawa einlädt. Cola, Fanta, Nüsse und Salzstangen stehen für die Kinder auf den Tischen bereit. Draußen kommt die Grillkohle langsam aber sicher auf Temperaturen und lässt die Vorfreude auf Würstchen und Koteletts größer werden.

Viele Umarmungen auch beim Empfang: Wer wissen möchte, ob die Partnerschaft zwischen Lingen und Bielawa nur auf dem Papier steht oder aber mit Leben gefüllt ist, muss zu Pfingsten eigentlich nur in Damaschke vorbeischauen. Stefan Heskamp als Vorsitzender des Förderkreises begrüßt viele Gäste – „Urgesteine“ aus Damaschke wie Benedikt Wilbers und Heinz Willigmann – und Jürgen Strenzke, auf dessen Initiative hin 1993 das erste Turnier stattgefunden hatte. „Dieses Turnier ist nicht nur ein Aushängeschild für den VfB, sondern für die ganze Stadt Lingen“, betont Heskamp.

Fußbälle für die Kinder

Er überreicht Fußbälle an die Mannschaften von Bielawa. Lehrer Marek Pyziak und sein Betreuerteam revanchiert sich mit Geschenken für die deutschen Freunde. Erster Bürgermeister Heinz Tellmann hat einen Umschlag mitgebracht, der bei den Kindern viel Begeisterung auslöst. Ein Gutschein für jede Menge Eiskugeln war darin. Die werden den Gästen aus der Partnerstadt an diesem Samstag, wenn es zum Schwimmen ins Linus und anschließend in die Stadt geht, prima schmecken.

Am Sonntag und Montag steht dann der Fußball beim E-Jugend-Turnier am Schwarzen Weg im Mittelpunkt – und die Pflege von Freundschaften sowieso.

