Betreuungsplatz in Lingen künftig per Mausklick

Anmeldungen für einen Betreuungsplatz sollen in Kürze in Lingen online und per Mausklick möglich sein. Foto: Carsten van Bevern

Lingen. „Kita-Planer 2“: Mithilfe dieses bereits bundesweit eingesetzten Softwarepaketes sollen Anmeldungen für einen Betreuungsplatz in einer Kita oder in der Kindestagespflege in der Stadt Lingen ab Ende des Jahres per Mausklick online und auch per Smartphone möglich sein.