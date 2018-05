Lingen. Die Nachfrage nach Kinderbetreuung steigt auch in Lingen weiter. Mindestens 6,2 Millionen Euro investiert die Stadt bis 2020 in den Kita-Ausbau. Zusätzlich sollen bis August dieses Jahres kurzfristig weitere 138 Betreuungsplätze eingerichtet werden.

2151 Betreuungsplätze gibt es aktuell in den 25 Kitas der rund 57000 Einwohner zählenden Stadt Lingen – 1415 für über dreijährige (Ü3) und 746 Plätze für unter dreijährige Kinder (U3). In dem am 1. August beginnenden Kita-Jahr 2018/19 reichen diese Plätze jedoch nicht aus, um alle Betreuungsanfragen von Eltern abdecken zu können.

Bedarf vor allem im U3-Bereich

„Laut der Rückmeldungen aus den Kitas ergibt sich weiterer Bedarf vor allem im Krippenbereich für unter dreijährige Kinder. Die Kinder werden immer jünger angemeldet, und zum anderen steigt die Betreuungsquote in allen Jahrgängen weiter an“, begründete die Stadtkämmerin und Fachdezernentin Monika Schwegmann die jetzt angelaufene kurzfristige Einrichtung von weiteren 138 Betreuungsplätzen. Aber auch im Ü3-Bereich steige die Nachfrage nach Betreuung weiter.

Neun neue Gruppen

Bis zum 1. August dieses Jahres sollen nun an sechs Stellen in der Stadt in insgesamt neun Gruppen 91 U3- und 47 Ü3-Plätze eingerichtet werden. Jeweils eine Gruppe soll in den Kitas St. Barbara und St. Bonifatius, in der Krippe St. Anna, im alten Don-Bosco-Kindergarten und in der Paul-Gerhardt-Schule entstehen. Vier Gruppen – und damit eine neue Kita – sollen in Räumen der früheren Gebrüder-Grimm-Schule eingerichtet werden. „Dafür sind teilweise noch umfangreiche Baumaßnahmen notwendig“, erklärte Horst Flachmann vom zuständigen Fachdienst Jugendarbeit der Stadt Lingen auf Nachfrage unserer Redaktion. So müssen zum Beispiel bei der Maßnahme in der Kita St. Bonifatius im ehemaligen Schwesternwohnhaus noch eine Wand entfernt, Schall- und Brandschutz sowie Sanitäranlagen eingebaut werden. Auch bei der Krippe St. Anna sind umfangreichere Baumaßnahmen notwendig.

Neubau einer Kita?

Aber auch dort, wo nicht groß umgebaut werden muss, wie in der Kita St. Barbara, ist die Leiterin Hanne Kohne neben ihrem Tagesgeschäft dabei, die Kosten für eine neue Garderobe, Einrichtungsgegenstände oder benötigte Spielgeräte zu recherchieren und zusammenzustellen und Vorstellungsgespräche vorzubereiten. „Aufgrund des laufenden Verfahrens können wir derzeit auch noch nicht sagen, welche Kosten genau auf die Stadt zukommen“, erklärte Flachmann. Auch neues Personal zu bekommen sei aufgrund der angespannten Lage am Arbeitsmarkt „gar nicht so einfach“.

Wunsch nach mehr Kindern

„Mit diesen kurzfristig eingerichteten Plätzen können wir aber alle derzeitigen Betreuungswünsche der Eltern erfüllen – wenn auch vielleicht nicht immer in der Wunscheinrichtung – und haben sogar noch einen Puffer für spätere Anmeldungen“, erklärte Schwegmann. Eventuell müsse aber auch die längerfristige Ausbauplanung der Nachfrage weiter angepasst werden. „Dies wird nach den Sommerferien geschehen.“ Auch der Neubau einer Kita sei denkbar.

„Eine gute Arbeit“ bescheinigte CDU-Ratsfrau Irene Vehring der Verwaltung. „Und bei all den Kosten und der Arbeit dürfen wir nicht vergessen, dass wir uns alle immer mehr Kinder in der Stadt gewünscht haben. Wer hätte noch vor wenigen Jahren mit so einer schönen Entwicklung gerechnet?“