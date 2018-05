Lingen. Nichts ist zu sehen, was in der Lengericher Straße auf ein Atelier hindeuten könnte. – Enttäuscht? Nein, ganz und gar nicht, denn plötzlich öffnet sich die geschäftsmäßig aussehende Türe zu der Wirkungsstätte der Lingener Künstlerin Eveline Lloyd und eine Farbexplosion versetzt den Besucher in Erstaunen.

„Das hätten Sie hier nicht vermutet“, lacht die Künstlerin und bietet erst einmal einen Kaffee an. Die Tassen stehen schon auf einem großen Tisch, der ihr unter anderem auch als Arbeitsfläche dient. Nun bleibt ein wenig Muße, um den Blick schweifen zu lassen. Was für Bilder, was für eine Farbenpracht, als hätte dieses Atelier den Frühling und den Sommer gleichzeitig gepachtet.

Kaufmännische Ausbildung

Eveline Lloyd ist den Lingenern beziehungsweis den Emsländern nicht unbekannt. An vielen Ausstellungsorten waren und sind ihre Werke zu betrachten. Die 66 Jahre alte Künstlerin in Guben (Brandenburg/Lausitz) geboren, kam 1960 mit ihren Eltern und Geschwistern nach Westdeutschland und letztlich nach Lingen. „Zu gerne hätte ich damals Kunst studiert“, sagt sie. Aber bei den Frauen ihrer Generation sei es schwer gewesen, sich gegen den Willen der Eltern durchzusetzen. „So kam es also, dass ich stattdessen eine kaufmännische Ausbildung absolvierte, später geheiratet und mittlerweile zwei erwachsene Töchter habe“, erzählt sie mit einem Lächeln.

Echte Autodidaktin

Auch wenn ihr beruflicher Weg anders verlaufen sei, als sie es sich als junges Mädchen erträumt hatte, die Malerei sei ihr so wichtig, dass sie diese fortwährend auf ihre Weise studiert habe und noch studiere.„Ich bin eine echte Autodidaktin, die seit ihrem 15. Lebensjahr nicht mehr aufgehört hat zu malen“, stellt Frau Lloyd fest. Bleistift- und Federzeichnungen gehörten zum Beginn ihrer künstlerischen Entwicklung. Das schloss natürlich nicht aus, dass sie regelmäßig Kurse der Volkshochschule für Malerei besuchte. Neugierig habe sie sich an Aquarell- und Acrylmalerei, an andere Materialen herangewagt. Sehr gerne auch an Spachtelmasse, Strukturpaste und Schelllack (allein schon wegen seiner herrlichen Leuchtkraft). Auch Naturmaterialien kämen regelmäßig zum Einsatz.

Farbauswahl je nach Stimmung

Die Vielfalt der alltäglichen Formen und Farben mit einfließen zu lassen in ihr künstlerisches Schaffen, sei immer wieder aufregend. „In diesen verschiedenen Phasen habe ich mir eines bewahrt, nämlich die Inspiration, Farben und Materialien zu nutzen, um Themen, die mich beschäftigen zu verarbeiten, sie auf meine Weise zu Papier zu bringen.“ Deshalb seien ihre Motive auch so unterschiedlich. Nur so könne es gelingen, ihren Bildern eine starke Ausdruckskraft zu verleihen.

„Ich habe nicht immer so hell und strahlend gemalt. Das hängt von meiner jeweiligen Stimmung ab. Beschäftigt mich ein Problem, gehe ich es an, setze meine Gefühle in ein Bild um, und zwar so, dass der Betrachter sie ebenfalls aufspüren kann.“ Das sei übrigens nicht eine Frage der Zeit. Mitunter entstehe so ein Bild sehr schnell, je nachdem wie sie das Problem bewege und wie wichtig es für sie sei und wie viel Mut sie gerade besitze, ihr Innerstes malerisch umzusetzen, erläutert die Künstlerin.

Kommunikation mit anderen Künstlern

„Apropos Umsetzen und präsentieren: Nicht, dass hier der Eindruck entsteht, ich sei eine Einzelgängerin. Beileibe nicht, ich liebe und brauche die Kommunikation mit anderen Künstlern, mit Dozenten, durch die Mitgliedschaft im Kunstverein Lingen.“ Sie habe keine Berührungsängste, an Ausstellungen teilzunehmen oder eine Einzelausstellung zu bestücken. Das seien immer großartige Erlebnisse – „auch wenn unsereins davon nicht Reichtum anhäufen kann“, lacht sie vergnügt. Aber es mache immer wieder Freude. „Meine Kunst gibt mir innere Ruhe und Zufriedenheit.“

Manche Bilder sind ohne Titel

Nicht jedes ihrer Bilder trägt einen Namen. Bei Einzelausstellung sei das mitunter anders wie zum Beispiel im Meppener Stadthaus mit dem übergreifenden Titel „... immer wieder ...“ oder im Lingener Theaterfoyer mit dem Titel „Schicht für Schicht“.

Wer im Internet auf den sogenannten „Spruchbeutel“ von Eveline Lloyd stößt, der findet eine Aussage von Pablo Picasso: „Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele“. Und genau das möchte auch diese Künstlerin für sich und ihre Freunde, die Betrachter ihrer Werke erreichen.

Wer mit der Künstlerin Eveline Lloyd Kontakt aufnehmen oder einmal ihr Atelier besuchen möchte, findet auf deren Homepage entsprechende Informationen. Ihre Internetseite lautet: eveline-lloyd.de/.