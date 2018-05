pm Lingen. Das Christophorus-Werk Lingen lädt zu einem Tag der offenen Tür am Sonntag, 27. Mai 2018 , ein. Dies hat die Einrichtung mitgeteilt.

Auszubildende des Berufsbildungswerkes Lingen haben einen Minigolfparcours gebaut, auf dem die Besucher am Tag der offenen Tür den Minigolfschläger schwingen können. Diese Aktion ist eine von vielen zum Ausprobieren und Mitmachen, die an diesem Tag auf dem Gelände des Christophorus-Werkes stattfinden. Im Berufsbildungsbereich der Werkstatt für Menschen mit Behinderung beispielsweise sägen und feilen die Männer und Frauen noch Latten und Metallteile zurecht. Ihre Gruppenleiter Markus Völker und Jürgen Schomaker haben Anleitungen in einfacher Sprache und mit Fotos vorbereitet. Völker erklärt: „Die Gäste können sich zum Tag der offenen Tür gegen einen kleinen Obolus eine hölzerne Blumenkiste selber bauen. Dafür gehen sie von Station zu Station: vom Schrauben der Latten über das Körnen der Metallschilder zum Zurechtschneiden der Folie und so weiter. Auf diese Weise fertigen sie immer ein weiteres Element, bis sie am Ende der Reihe ihre selbst gebaute, bepflanzte Blumenkiste in den Händen halten.“ Für mehr als 120 Kisten stehen die in den vergangenen Wochen vorgefertigten Elemente schon parat.

Aktionen für Groß und Klein bei jedem Wetter

Weil es viele Aktionen sowohl in den Räumen als auch draußen auf dem Gelände gibt, sehen sich das Organisationsteam und alle Beteiligten auch für wechselhafte Wetterlagen gut gewappnet. Führungen durch Werkstätten und Gewächshäuser, Infostände, Spiele und verschiedene Aktionen für Jung und Alt erwarten die Gäste den ganzen Tag über. Ein Höhepunkt ist der große Hebekran, von dem aus man das Gelände von weit oben betrachten kann. Verschiedene Bands und die Tanzschule Exler gestalten ein Bühnenprogramm. Warme Speisen, Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke können die Besucher genießen. Beide Verkaufsläden haben geöffnet und bieten Holzprodukte, Kinderspielzeug, Deko für Haus und Garten sowie Bio-Lebensmittel aus eigenem Anbau an.

Mitmachen, Entdecken, Genießen

Klaus van Kampen, Bereichsleiter Berufliche Bildung und Arbeit, sagt: „Mitmachen, Entdecken, Genießen: Das ist das Motto unseres Tages der offenen Tür“. dieser dauert von 11 bis 17.30 Uhr, kostet keinen Eintritt und findet auf dem Gelände des Christophorus-Werkes Lingen an der Dr.-Lindgen-Straße bzw. an der Hohenfeldstraße in Lingen-Laxten statt.