Lingen. Der Schützenverein St. Hubertus Holthausen hat Gerhard Hofschröer und Reinhold Diekamp für ihre langjährigen Tätigkeiten im Verein zu Ehrenvorsitzenden ernannt.

Wie der Verein mittewilte, hat Reinhold Diekamp den Schützenverein Holthausen von 1990 bis 2005 als Vorsitzender geleitet. Er war damit maßgeblich an der Errichtung des Vereinsheims, einer alten Fachwerkscheune, die hinter dem alten Kindergarten wieder aufgebaut wurde, beteiligt. Außerdem hat er sich stark für soziale Projekte des Schützenvereins engagiert, bei denen er mit weiteren Schützenbrüdern vor Ort in Polen und der Ukraine soziale Einrichtungen tatkräftig mit aufgebaut und mit Sachspenden versorgt hat.

40 Jahre im Vorstand

Gerhard Hofschröer war 40 Jahre im Vorstand des Schützenvereins tätig, davon neun Jahre als erster Vorsitzender. Ein Highlight seiner Zeit als Vorsitzender war sicherlich das Jubelschützenfest zum 400-jährigem bestehen des Vereins. Die Ehrung würdigt aber auch seinen gesamten Einsatz für den Verein. Auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorstand ist Gerhard Hofschröer mit seinem Deutz immer noch in ständiger Rufbereitschaft.

Ehrung beim Schützenfest

Die beiden befinden sich jetzt in einem Kreise mit dem Ehrenvorsitzenden und Bundesverdienstkreuzträger Paul Herbers, der in diesem Jahr, als Gründungsmitglied nach der Neugründung, seine 70 jährige Vereinszugehörigkeit feierte. Die Ehrung fand beim gemeinsamen Frühstück der Schützenbrüder am Schützenfestsamstag statt. Reinhold Diekamp und Gerhard Hofschröer bedankten sich für diese „richtige“ Entscheidung.