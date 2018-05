Lingen. Christof Wintermann hat beim Königsschießen den Vogel von der Stange geholt und damit die Königswürde des Schützenvereins St. Hubertus. Holthausen erlangt. Zur Königin wählte er seine Frau Elke.

Bei schönstem Wetter kamen viele Schützenbrüder zum Antreten und holten das Königspaar samt Throngefolge vom königlichen Hof ab. Der Königsball am Abend war sehr gut besucht und die Stimmung war wie gewohnt hervorragend. So ist es kein Wunder, das der Thron nach den zahlreichen Gratulationen noch bis in die frühen Morgenstunden mit seinen Gästen feierte.

Zum Königsthron gehören: Karin und Jürgen Sanders, Ulrike und Ludger Boßmann, Königin Elke und König Christof Wintermann sowie Beate und Rainer Aßmuth.