Lingen. Ende Mai ist es soweit. Die fünfte Auflage des Newcomer-Festivals Campus in Concert findet im ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerk in Lingen statt. Wer tritt an diesem Abend alles auf? Hier die Acts.

Wild tanzen, entspannt auf dem Boden sitzen, gefühlvoller Musik lauschen und wummernde Bässe spüren – das verspricht die fünfte Auflage des Newcomer-Festivals auf dem Campus Lingen der Hochschule Osnabrück am Dienstag, 29. Mai 2018, ab 18 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. (Weiterlesen: Liebe 3000 tritt bei „Campus in Concert“ auf) Im vergangenen Jahr lockte das Konzertformat rund 750 Besucher in die denkmalgeschützte Hochschulhalle. Nun stehen die sechs Studierenden-Bands fest, die Ende Mai 2018 das ehemalige Eisenbahnausbesserungswerk zum Beben zu bringen. Und so viel sei versprochen, beinahe jede Musikrichtung ist bei dem Konzert vertreten:

Sophie (Auftritt um 18 Uhr):

Seit dem Sieg beim Singer-Songwriter-Slam 2012 in Mönchengladbach ist das Leben der nun 21-jährigen Sophie aufregend geworden: Viele Konzerte mit internationalen Größen wie Joscho Stephan oder Jon Gomm, drei CD-Produktionen und auch viele neu komponierte Songs standen seither auf dem Programm. Hier trifft Modern Fingerstyle auf feinstes Songwriting. Sie überrascht mit einem besonderen Gitarrenspiel à la Ben Howard oder Andy McKee, einer weichen Stimme und selbst komponierten englischen Songs aus einer Mischung von Folk, Pop und Blues, in denen sie ihre Erlebnisse und Gefühle verarbeitet.

Stefan Beranek (Auftritt um 18.35 Uhr):

Konsonantenkante trifft auf weiche Runs: Stefan Beranek bringt deutschsprachigen Gedanken-Pop mit blondiertem Ausrufezeichen auf die Bühne. Beranek macht Mut und Lust – auf Hemden mit Omas Tapetenmuster und auf Bingo in Hipsterheimen. Doch was macht Beraneks Musik aus? Er lebt die Faszination der Popmusik und präsentiert gefühlsbetonte Lieder mit Ohrwurm-Qualitäten. Oder wie es der Musiker selbst sagt: „Ist es an einem Konzert ganz still, haben wir es richtig gemacht. Auf Lippenbewegungen fokussierte Augen, für Ironie offene Ohren. Die Leute hören zu. Das ist mein Ziel.“

The Six Leaves (Auftritt um 19.10 Uhr):

The Six Leaves ist ehrlicher, handfester Rock aus dem Nordwesten Niedersachsens. Mal tanzbar, mal zum mitschreien. Aber vor allem – zum Abgehen. Ihre Show lebt von harten Bass- und Gitarrenriffs, sattem Schlagzeug, brennenden Orgel und Synthsounds und der markanten Stimme des Frontmanns. Dazwischen tauchen immer wieder heftige Soli aus der breiten Soundwand hervor. Fazit: Dreckig, wild und geradeaus.

Das Rock-Quartett The Aqualung bietet außergewöhnliche und intensive Songs, in deren Stimmungen man sich getrost fallen lassen kann. Foto: The Aqualung





Liebe 3000 (Auftritt um 19.55 Uhr):

Hauptact bei Campus in Concert wird die Lingener Band Liebe 3000 sein. 2009 gründete sich die Band aus dem Emsland mit ihren fünf Künstlernamen RambaZamba Raffi, Andi Acapulco, Malibu Markus, Ali Amore und Michi Moschus. Neben Auftritten im Koschinski, im Alten Schlachthof oder auf dem Lingener Altstadtfest war der selbsternannte „Fünferpasch der Liebe“ auch schon beim Abifestival 2017 zu sehen. Mit ihren außergewöhnlichen Namen und ihren schwarz-weiß gehaltenen Outfits mit Hut, Hemd und Hosenträger sind sie in der Umgebung von Lingen bereits kleine Berühmtheiten. 2018 wird Liebe 3000 mit Songs wie „Ein mal Eins der Liebe“ oder „Würfelspiel der Liebe“ schließlich auch die Campus-Halle an der Kaiserstraße bespielen.

Gabriel Zanetti (Auftritt um 20.40 Uhr):

In der Musik von Gabriel Zanetti geht es um Emotionen und Geschichten, aber es geht auch um die Musik. Mit diesem Anspruch komponiert Zanetti seine Pop-Songs. Dabei schreckt er weder vor jazzigen Akkorden, noch vor einfachen Pop-Arrangements zurück. Seine Songs sind ruhig bis groovy, stimmungsvoll, aber immer charismatisch und authentisch mit Ohrwurmfaktor. Inspiriert ist er von großen Künstlern wie Sting, Coldplay und Jamie Cullum. Ursprünglich von der klassischen Musik kommend, entschied sich Gabriel Zanetti, sich seinem Hobby, dem Songschreiben, verstärkt zu widmen und brachte sich Gitarre und Klavier bei. Seit 2015 studiert er Pop-Gesang am Institut für Musik Osnabrück, gibt Gesangsunterricht und präsentiert seine Songs regelmäßig auf kleinen und großen Bühnen, sowie auf der Straße und in Wohnzimmerkonzerten.

The Aqualung (Auftritt um 21.25 Uhr):

Eine helle Sonne durchdringt den dunklen Ozean. Gerade wenn man glaubt, sich tragen lassen zu können, brechen harte Riffs wie eine Wellenwand hervor und werfen einen zurück auf den Meeresboden – willkommen in der Welt von The Aqualung. Vier junge Musiker, die sich während des Studiums in Osnabrück kennenlernten, bevor sie sich als Band formierten, um ihre eigenen Vorstellungen von spannender, moderner Rockmusik umzusetzen. Das Quartett bietet außergewöhnliche und intensive Songs, in deren Stimmungen man sich getrost fallen lassen kann. The Aqualung präsentieren sich als kreative, künstlerisch inspirierte und spielfreudige Band, die sich nicht vorhersehbar anbietet, sondern mit sehr viel Leidenschaft und Herzblut zu Werke geht.

Haión (Auftritt um 22.25 Uhr):