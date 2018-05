Lingen. Das Kulturforum und die Kindertagesstätte St. Michael im Lingener Stadtteil Reuschberge werden künftig unter einem Dach untergebracht. Genauer: unter einem Kirchendach. Den Weg freigemacht dafür hat der Verein Kulturforum am Donnerstagabend mit einem einstimmigen Votum in der Mitgliederversammlung.

Weitere Einzelheiten teilten am Freitag der Vorsitzende des Trägervereins, Christian Gnaß, und seine Stellvertreterin Gaby Stegmann, Pastor Thomas Burke, Hubert Bartke, Abteilungsleiter „Kirchengemeinden“ beim Bistum und Oberbürgermeister Dieter Krone in einem Pressegespräch mit. Konkret ist vorgesehen, den Kirchenraum in drei Stockwerke zu unterteilen. Die ersten beiden sollen von der Kita mitgenutzt werden. Im Dachgeschoss soll ein großer Raum für Veranstaltungen des Kulturforums entstehen. Eine Machbarkeitsstudie des Bistums war zu dem Ergebnis gekommen, dass eine solche Lösung möglich ist. „Es ist statisch darstellbar“, sagte Bartke. Geplant sei eine „Haus-in-Haus“-Lösung, die Hülle bleibe unverändert. Die direkt gegenüber bestehende Kita wird weiter genutzt. Hier sind aber ebenfalls Umbauarbeiten vorgesehen.

Kirche vor Abriss bewahrt

Christian Gnaß, Geschäftsführender Gesellschafter der Emco-Group, hatte nach dem Tod des Hauptmäzens und Vorsitzenden Harald Müller dessen Nachfolge an der Spitze des Kulturforums übernommen. Der Verein hatte 2003 die ehemalige Kirche vor dem Abriss bewahrt und das Gotteshaus in einen Theater- und Konzertsaal mit bis zu 400 Plätzen verwandelt. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz.

Im Mai 2016 waren Überlegungen des Bistums bekannt geworden, im Zusammenhang mit der notwendigen Erweiterung der Kita die vom Kulturforum St. Michael genutzte ehemalige Kirche mit einzubeziehen. Der Verein hat die Räume vom Bistum Osnabrück gepachtet, das zugleich Träger der Kita St. Michael ist. Mit dem Trägerverein wurde ein Nutzungsvertrag abgeschlossen, der 2012 um weitere zehn Jahre bis Ende 2023 verlängert worden war. Innerhalb des Kulturforums wurden damals Befürchtungen laut, dass die Pläne zur räumlichen Einbeziehung von Betreuungsplätzen gleichzeitig das Ende des Kulturforums bedeuten würden, da die umgestaltete Kirche das Fundament der Arbeit des Forums darstelle.

Befürchtungen vom Tisch

Diese Befürchtungen sind nun vom Tisch, wie die Teilnehmer des Pressegesprächs betonten. „Auf diese Weise führen wir das soziale Engagement von Harald Müller im wörtlichen Sinne auf einer neuen Ebene fort“, betonte Gnaß. Der Verein wolle mitmachen und sich nicht als Verhinderer darstellen, unterstrich der Unternehmer. Das Votum der Mitgliederversammlung werde auch von der Unternehmerfamilie Müller mitgetragen.

Oberbürgermeister Dieter Krone und Pastor Thomas Burke zeigten sich erleichtert über die gefundene Lösung. Auf dieser Grundlage sollen nun die weiteren Planungen folgen und in den politischen Gremien beraten werden.

Jubiläumskonzert am 26. August

Gaby Segmann erinnerte an die Grundsteinlegung für die St. Michaelskirche im Jahr 1968. 50 Jahre später, am 26. August dieses Jahres, wird deshalb im Kulturforum ein Konzert stattfinden.

