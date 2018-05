Entscheidung zum Lingener Sonnenweg vertretbar

Lingen. Die Entscheidung, im Lingener Sonnenweg die Zufahrt zu einer Tiefgarage zu bauen, hält unser Kommentator für vertretbar.

Radfahrer, die von der Wilhelmshöhe kommen, Autofahrer, die von der Wilhelmstraße einbiegen und Pkw, die aus der Tiefgarage fahren: Auf dem schmalen Sonnenweg in Lingen könnte es demnächst noch enger werden, wenn die 13 geplanten Wohnungen fertig sind. Das sind die Befürchtungen der Anwohner.

Andererseits: In der Stadt ist der Bedarf für zentrumsnahe Wohnungen groß. Es gibt Investoren, die zu einer Entspannung beitragen können. Auf Wohnungsinteressenten wirken vor allem die kurzen Wege in der Innenstadt verlockend – deshalb bleiben ihre Autos vermutlich deutlich länger stehen, als in den Ortsteilen. Außerdem ist die geplante Tiefgarage die bessere Lösung gegenüber einem zusätzlichen oberirdischen Flächenverbrauch zugunsten von Blech auf Rädern.

In der Interessenabwägung hat sich die Verwaltung für die Genehmigung des Vorhabens ausgesprochen. Die Entscheidung ist vertretbar, zumal der Sonnenweg auch noch leicht verbreitert werden soll. Ob die Bedenken der Anlieger berechtigt sind oder nicht, wird die Zukunft zeigen. Ihnen ist zu wünschen, dass sie falsch liegen und der Investor richtig.