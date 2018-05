Lingen. Keine Einigung hat das Gespräch von Stadtbaurat Lothar Schreinemacher mit Anwohnern des Sonnenweges in der Lingener Innenstadt gebracht. Dort sollen im Zuge einer größeren Baumaßnahme 13 zusätzliche Wohnungen entstehen. Die Anwohner kritisieren dies nicht, wohl aber die Zufahrt zur Tiefgarage für die Wohnungen, die über den Sonnenweg führt.

Konkret geplant ist die Errichtung von drei Mehrfamilienhäusern mit einer gemeinsamen Tiefgarage. Ein derzeit leer stehendes Gebäude am Ende des Sonnenweges, wo sich früher eine Arzt- bzw. Massagepraxis befunden hatte, wird abgerissen. Dort wird ein Mehrfamilienhaus errichtet. Die beiden anderen werden im rückwärtigen Bereich auf einem derzeit freien Grundstück errichtet. Die Baustellenzufahrt erfolgt über die Raydtstraße. Die Stadt hat dem Bauvorhaben eine Genehmigung erteilt, die Anlieger legten Widerspruch ein.

Kein Konsens erzielt

Schreinemacher gab in der jüngsten Sitzung des Planungs- und Bauausschusses den Verlauf des Gesprächs mit den Anwohnern wieder. Letztlich sei kein Konsens erzielt worden. Die Hauptgründe: Während die Anwohner den Sonnenweg insgesamt für zu schmal halten, um dort die Zufahrt zur Tiefgarage anzulegen, hält die Stadt die Straßenbreite für ausreichend genug. „Wir kommen auf 4,10 Meter“, meinte ein Anwohner, der sich über Schreinemachers darüber liegende Zahlen wunderte. Der Stadtbaurat verwies auf eine katastermäßige Überprüfung, die vorgenommen worden sei. Der Straßenquerschnitt könne nach Rücksprache mit dem Investor auf etwa fünf Meter verbreitert werden, sagte Schreinemacher. Zusätzlich gebe es die Möglichkeit, mit Halte- bzw. Parkverbotsschildern zu arbeiten. Der Investor habe außerdem angeboten, weitere oberirdische Parkplätze einzurichten.

Anlieger befürchten zunehmenden Parkdruck

Die Anlieger befürchten, dass der Parkdruck mit der Errichtung der Wohnungen dort insgesamt weiter zunimmt. Kritisch angemerkt wurde von den Anwohnern auch, dass die Tiefgaragenzufahrt über den Sonnenweg zu Problemen mit Radfahrern und Fußgängern führen werde, die die nahegelegene Brücke an der Wilhelmshöhe nutzen, um in die Innenstadt zu fahren. „Wir meinen, so richtig entschieden zu haben“, antwortete der Baudezernent auch auf die Frage, warum die Tiefgarage für die neuen Häuser nicht über die Raydtstraße angebunden werde.

Streitpunkt Zufahrt zur Tiefgarage

Der Sonnenweg könne den Verkehr aufnehmen, zumal die Straße ja etwas verbreitert werde, sagte Thomas Brümmer für die CDU. Dagegen sahen Marc Riße (Bürgernahe) und Dirk Meyer weiterhin Fragen offen. „Der Streitpunkt ist die Zufahrt zur Tiefgarage“, meinte Jürgen Herbrüggen (CDU). Deshalb sei es wichtig, dass Befürchtungen bezüglich der Straßenbreite geprüft würden.

Baubeginn im August oder September

Im Gespräch mit der Redaktion äußerte sich Investor Bernd Krämer am Freitag überzeugt davon, dass im Ergebnis die verkehrliche Situation im Sonnenweg nach Beendigung der Baumaßnahme besser sei als vorher. Die ehemalige Arzt- und Massagepraxis habe viele Pkw-Fahrten verursacht. Dies sei künftig nicht mehr der Fall. Auch werde der Sonnenweg etwas verbreitert. Das Bonifatius-Hospital, dem im vorderen Bereich zwei Häuser gehören würden, trage die Verbreiterung auch mit, sagte Krämer. „Wir verbessern eindeutig die Situation“, betonte der Investor zusammenfassend. Eine Tiefgaragenzufahrt über die Raydtstraße ist nach seinen Worten aufgrund der örtlichen Situation nicht realisierbar. Er geht von einem Baubeginn im August/September aus.

