Giora Feldmann und das Rastrelli Cello Quartett. Foto: Christian Debus

ct/pm Lingen. Giora Feidman, das Gesicht der Klezmer-Musik schlechthin, wird erneut in Lingen zu Gast sein. Zusammen mit dem Rastrelli Cello Quartett aus St. Petersburg gibt der inzwischen 82-jährige Ausnahmemusiker am Freitag, 2. November, um 20 Uhr ein Konzert in der Kreuzkirche.