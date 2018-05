Freuen sich über die neuen Kostüme (von links): Kommandeur der Kivelinge Nils Deymann , Präsident der Lingener Bürgerschützen Ludgerus Determann, Jürgen und Christiane Stöcker, Ludger und Brigitte van Werde und der Kommandeur der Bürgerschützen, Ingo Neugebauer. Foto: Bürgerschützen

Lingen. Wenn in zwei Jahren zu Pfingsten wieder einmal die Kivelinge in Lingen die Regentschaft übernehmen, werden die Majestäten der Bürgerschützen durch ein Geschenk ihres amtierenden Königspaares mit historisch passenden Kostümen am Hofe der Kivelinge glänzen können.