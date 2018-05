Lingen. Der ehemalige Lingener Stadtarchivar Ludwig Remling und der „emsländische Vater“ des Marionettentheaters, Michael Sänger, sind am Dienstag im Professorenhaus in Lingen für ihre Verdienste um die Kultur- und Heimatpflege mit der Landschaftsmedaille der Emsländischen Landschaft ausgezeichnet worden.

Lingen. Die beiden Geehrten sind seit 2004 der 13. und 14. Träger der Auszeichnung. Ihre Medaillen verleihe die Emsländische Landschaft nur sehr sparsam und nur an ganz besondere Menschen, betonte Landschaftspräsident Hermann Bröring im Professorenhaus in Lingen. So kann laut den Richtlinien „die Landschaftsmedaille an Persönlichkeiten vergeben werden, die sich um die Kultur- und Heimatpflege sowie die regionale Forschung der Region Emsland/Grafschaft Bentheim in herausragender Weise verdient gemacht haben.“

Einhellig hätten der Vorstand und der Beirat der Emsländischen Landschaft für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim laut Bröring entschieden, in diesem Jahr diese zwei Lingener Persönlichkeiten des kulturellen Lebens mit Wurzeln im Frankenland auszuzeichnen.

Pionier der Archivarbeit

Der 1942 in Würzburg geborene Ludwig Remling war 1985 Gründungsleiter des Stadtarchivs Lingen und damit der erste hauptamtliche wissenschaftliche Archivar in der Region. „Unter seiner Leitung wurde das Stadtarchiv zu einer zentralen Anlaufstelle. Zahlreiche Publikationen von der Schülerarbeit bis zur Dissertation wurden von ihm betreut“,erklärte Landschaftspräsident Bröring.

Zu Themen von der frühneuzeitlichen Landesgeschichte bis zur Schulgeschichte nach 1945 und von der Auswanderung nach Nordamerika bis zur Rolle der Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg habe er geforscht. Besondere Erwähnung verdient laut Bröring dessen Engagement für die Aufarbeitung der Geschichte der jüdischen Gemeinden in der Region: „Er ist ein Pionier in der Archivarbeit in unserer Region.“ Bei der Emsländischen Landschaft ist Remling seit 2004 zudem Vorsitzender des Arbeitskreises Familienforschung.

„Vater“ des Marionettentheaters

Als „emsländischen Vater“ des Marionettentheaters bezeichnete Bröring den zweiten Ausgezeichneten. 1945 im thüringischen Schmölln geboren, kam Michael Sänger nach seiner Flucht 1956 mit Stationen in Franken und Berlin 1986 als Schulpastor am damaligen Johanneum in Lingen ins Emsland. „Dort machte er sich bald einen Namen als leidenschaftlicher Leiter der Theater-AG“, erklärte Bröring.

Mit dem Aufbau des Kulturzentrums „Alte Molkerei“ in Freren baute Sänger dort ein Marionettentheater auf, 2009 bezog er neue Räume im Lingener Professorenhaus. „Michael Sänger hat damit ein kulturelles Kleinod geschaffen, in dem Woche für Woche Besucher für das klassische Theater und das Spiel an seidenen Fäden begeistert werden“, hob der frühere Landrat hervor. „Längst strahlt dieses Marionettentheater weit über die Region hinaus und hat sich zu einem Geheimtipp entwickelt.“

Zum Abschluss der von Tobias Bako musikalisch umrahmten Feier bedankten sich beide Geehrte herzlich.