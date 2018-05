Lingen. Die Vorfreude auf das 15. Welt-Kindertheater-Fest (WKT) steigt: Ab Donnerstag, 17. Mai, werden Platzkarten für die Eröffnungsfeier im TPZ und beim LWT herausgegeben sowie Karten für die Theaterstücke der einzelnen Länder verkauft.

Am Donnerstag, 17. Mai, startet der offizielle Kartenvorverkauf für das Welt-Kindertheater-Fest: Die Platzkarten für die große Eröffnungsfeier, die am 22. Juni, ab 17 Uhr in der Emslandarena stattfinden wird, können kostenlos abgeholt werden. Die Karten für die einzelnen Inszenierungen der internationalen Gruppen können zum regulären Preis von 8 Euro oder mit Ermäßigung für 6 Euro erworben werden.

Zum Verkauf stehen Karten der Gruppen aus Armenien, Benin, Deutschland, El Salvador, Estland, Ghana, Griechenland, Indien, Indonesien, Japan, Kanada, Kolumbien, Kroatien, Mexiko, Paraguay, Sambia, Slowenien und Ukraine.

Zwei Spielstätten

Die Theaterstücke werden entweder im Theater an der Wilhelmshöhe oder in der Halle IV zu sehen sein. „Die Aufführungen sind zeitlich so getaktet, dass ohne Hektik der Weg zwischen den Spielstätten zurückgelegt werden kann und niemand ein Stück versäumen muss,“ erklärte Vera Bruns vom Theaterpädagogischen Zentrum (TPZ). Einzige Ausnahme ist das „Once upon a Kingdom Theatre“ aus Kanada, das im Burgtheater spielen wird. Aufgrund des partizipativen Charakters des Stückes kann nur ein kleiner Kreis an Zuschauern teilnehmen. Deswegen finden hier auch vier Vorstellungen nacheinander statt. Wer etwas von den heimischen Clubs des TPZ sehen möchte, muss zur Eröffnung kommen. Dort werden rund 150 Kinder zeigen, was sie in vielen Probestunden erarbeitet haben. Anschließend geht es dann in einer großen Parade durch die Innenstadt zum Festivalpark an der Wilhelmshöhe. Für die Aktionen, die im Park angeboten werden, werden keine Tickets ausgegeben.

Noch Gastfamilien gesucht

In den Endspurt geht es auch bei den Gastfamilien. Bis auf 30 Kinder haben alle Besucher ein Zuhause auf Zeit gefunden. „Uns fehlen noch 15 Gasteltern, die bereit sind, jeweils zwei Kinder bei sich aufzunehmen“, so Vera Bruns. Sie ist optimistisch, den äußeren Rahmen nun bald komplett zu haben. Gäste aus Armenien, El Salvador, Griechenland, Sambia und der Ukraine sind bislang noch nicht untergebracht.

Genaue Informationen zu den Inhalten und Terminen der Stücke sind auf der „Welt-Kindertheater-Fest“-Webseite zu finden ( http://www.weltkindertheaterfest.de/de/gruppen-stuecke). Hier gibt es auch die Informationen zu den Gastfamilien.

Karten gibt es beim TPZ, Universitätsplatz, Tel.: 0591/916630, per Mail unter service@tpzlingen.de und beim LWT, Neue Straße 3A, Tel.: 0591/9144-144 oder info@lwt-lingen.de.