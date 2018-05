Lingen. Der vergangenen Sommer war für Freibadbetreiber schlecht. Heinz Gossling, Betriebsleiter der Linus Lingen Wasserwelten, hofft nun auf einen guten Sommer 2018 mit herrlichem Freibadwetter.

„Der Sommer 2017 bestand eigentlich nur aus drei guten Tagen Ende April“, erinnert sich Gossling an eine ziemlich verkorkste letztjährige Freibadsaison. Und auch im Jahr davor sei es nicht viel besser gewesen. „Das kann eigentlich nur besser werden“, sagt Gossling. Im Interesse der Freibadfreunde setzt er jetzt auf ein Sommerwetter, das allen Besuchern des Linus ein „schönes Freibad-Badevergnügen“ beschert.

Längste Wasserrutsche im Juli

Dies gilt besonders für die Zeit vom 14. bis zum 27. Juli. „Dann haben wir mit der ‚Fish-Pipe‘ die längste Wasserrutsche der Welt im Linus“, kündigt Gossling an. Wer sich schon jetzt ein Bild davon machen wolle, könne sich die Rutsche auf der Facebookseite des Linus in einem Video anschauen. Am ersten offiziellen Öffnungstag des Freibades in Lingen am Montag, 14. Mai 2018, schienen sich die Hoffnungen von Gossling schon zu erfüllen: Die Besucherzahlen waren gut.