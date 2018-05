Lingen. Bereits beim Betreten des Foyers begegnen einem verschiedene Fußballmelodien, denn zum Saisonende geht es zum „Deutschland gucken“ ins Lingener Theaters an der Wilhelmshöhe.

Das Gastspiel des Düsseldorfer „Kom(m)ödchen“ – natürlich eine Eigenproduktion – erzählt die Geschichte von drei Freunden (Dieter, Lutz und Bodo), die sich wie seit vielen Jahren vor dem Fernseher treffen, um sich in gewohnter Männerrunde ein Länderspielspiel anzusehen.

Dieses Mal aber ist alles anders, denn Bodo bringt seine neue Freundin Solveig mit. Solveig will einen Film produzieren über Männer, die Fußball gucken. Und da ist die Stimmung auch schon am Ende, denn die Freunde bemerken, dass sie außer der Fußballleidenschaft eigentlich nichts weiter verbindet. Sie beginnen die ganze Situation zu hinterfragen. Ist es überhaupt möglich, stolz zu sein auf seine Nationalität und welche Kleingeistigkeit spricht aus vermeintlicher Liebe zu seiner Heimat. „Deutsch sein bestimmt sich über das Blut, wie Hepatitis!“ und „Nur Leute mit Intelligenz-Zölibat bilden sich auf Heimat etwas ein.“

AfD oder ADHS

Die Fragen weiten sich aus: Ist es politisch korrekt, Deutschlandfähnchen zu schwenken? Wo ist die Grenze, an der man sich zu den AfD-Wählern („ADHS als Partei“) darf oder sich direkt Nazi nennen muss. Ist Fußball auf der anderen Seite nicht sowieso Korruption pur? Und möchte man, was man beim Fernsehen erzählt, nachher im Fernsehen sehen?

Ernste Fragen

Einige sehr ernste Fragen schaffen es hier, in urlustiger Verpackung und in hervorragendem Spiel, schadfrei das Publikum zu erreichen.

Natürlich, es ist Kabarett, und hier bekommen die großen Namen aus der Politik ordentlich auf die Mütze. So beispielsweise Söders Kreuze, die nun im Arbeitsamt hängen sollen als Zeichen dafür, dass rumhängen auch keine Lösung sei.

Mit Kasperle und Bär

Manches Rätsel tut sich auf in der Dramaturgie, so der wahrlich umwerfende Auftritt des Bären, über den Solveig früher eine Doku drehte („Tierfilme sind Pillepalle!“). Skurril! Komplett durchgeknallt wirkt eine sehr turbulente Weltreise in der zweiten Hälfte des Stücks, auf der Dieter zum neuen Dalai Lama erkoren wird. Auch die Szene aus dem Kasperl-Theater steht hier etwas unvermutet im Raum. Gern würde man doch die drei Autoren Dietmar Jacobs, Christian Ehring und Martin Maier-Bode, fragen. Ein unvermittelt eingebauter Song, der die Provinz preist gegen die Metropolen, unterbricht anregend das Stück, unterstreicht leider auch die wenig gelungene Tontechnik.

Kurzweiliger Abend

Das Ensemble zeigt sich grandios. Daniel Graf, Heiko Seidel, Maike Kühl und Martin Maier-Bode spielen toll und schaffen es, den recht langen Abend, beinahe immer auf dem Sofa sitzend, kurzweilig und lustig zu gestalten. Sie feuern einen Rundumschlag heraus an Gesellschafts- wie Politikkritik und geben dem Publikum damit einiges zum Knabbern mit.

Ach ja, am Ende fällt dann doch noch ein Tor. Dankeschön und Tschö! Mit „ö“!