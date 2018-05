Lingen. Das „Four Bones Quartet“ ist für das jüngste „Kreuzkirchen-Konzert“ am verregneten Muttertag eigens aus Budapest angereist. Im Gepäck hatten die vier jungen Posaunisten eine sehr klangvolle „Musikalische Reise mit Posaunenklängen“.

Vielleicht war es ja ein Zeichen, dass der starke Dauerregen, der ja bereits seit dem Mittag plästerte, für die Zeit dieses Konzertes sich eine Pause gönnte. Für diejenigen nämlich, die doch trockenen Fußes den Weg in die Lingener Kreuzkirche fanden, bot sich ein rechter Ohrenschmaus.

In Europa unterwegs

Der Name „Four Bones“ kommt natürlich von der Posaune, die in etlichen Sprachen eben „Trombone“ heißt. Da liegt das Wortspiel nahe. Vor 15 Jahren gegründet gebe es kaum ein Land in Europa, in dem das Quartett nicht gewesen sei. So berichtet die Moderatorin Brigitta Szabó, die mit angenehm hilfreichen Kommentaren den Abend begleitete. Und das war auch sehr nötig. Wie sie nämlich ausführte, gestalten die Musiker ihr Programm gern nach dem Spielort und richten sich dabei auch nach den Wünschen des Veranstalters. Das machte den vorhandenen Programmzettel allerdings beinahe hinfällig, denn die „Bones“ änderten hier kurzfristig noch so einiges.

Berührendes „Adagio“

Kurz und von erstaunlicher Transparenz starteten sie mit einer „Galliard Battaglia“ von Samuel Scheidt, gefolgt von zwei der wohl bekanntesten Stücke Johann Sebastian Bachs. Das „Air“ aus seiner dritten Orchestersuite und natürlich die lebhafte „Badinerie“ aus der Suite Nummer zwei. Dem Muttertag zugedacht war hier ein berührendes „Adagio“ aus der dritten Sinfonie von Camille Saint-Saëns. Ein wunderschönes Stück.

Berühmte Ungarn

Ohne ungarische Stücke ginge bei solchem Programm gar nichts, erfährt das Publikum und bekommt also kleine Exzerpte aus den Œuvres der hier wohl bedeutendsten Vertreter, nämlich Béla Bartók mit seinen fünf Rumänischen Tänzen, wie auch Zoltán Kodály; von ihm Das Abendlied.Nicht ohne Stolz weist Szabó darauf hin, dass für das Quartett so einige Stücke geschrieben wurden. Hier erklang rhythmisch sehr ansprechend „Cross Over Games“ von Barabás Alpád sowie ein Satz aus der „Suite Argentina“ von Stollár Xéna – Tango in ungeahnter Gestalt.

Jazz und Volksmusik

Tänzerischer noch wurde es mit „Trombumba“ des Kubaners „Paquito de Rivera, dessen Jazz-Charakter überstiegen wurde von den beiden folgenden Duke Ellington. Es gab „In a Sentimental Mood“ (der Name ist Programm) und umso belebter „It Don’t Mean a Thing If It Ain’t Got That Swing“. Das war sehr anregend.

Flugs verging die Stunde und das Konzert mit den vier Posaunisten Péter Magyar, Bálint Kiss, János Angayl und Péter Gyetvai. Für den Abschluss aber behielten sie sich wiederum die Volksmusik vor und spielten in sehr schönem Satz ein eigens für sie arrangiertes Bulgarisches Volkslied. Köszönöm a zenét.