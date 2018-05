Münster. Auch das südliche Emsland war auf dem Katholikentag in Münster vertreten. Mehrere Veranstaltungen fanden mit Beteiligung aus Lingen und Umgebung statt (wir berichteten). Auf der Kirchenmeile waren emsländische Einrichtungen zu finden, und wer durch die überfüllte Altstadt lief, traf an jeder Ecke bekannte Gesichter. Gruppen aus den Pfarreiengemeinschaften Lengerich und Emsbüren sowie zahlreiche Einzelgäste machten sich auf den Weg in die Stadt des Westfälischen Friedens.

Auszubildende des Lingener Christophorus-Werkes nahmen bereits zum vierten Mal am Christentreffen teil. Sieben junge Leute, alle Anfang 20, sind mit drei Begleitern mit der Bahn angereist und teilten sich mit anderen Katholikentagsgästen einen Klassenraum zum Schlafen, nicht besonders komfortabel, aber: „Es ging“. Julia aus Lohne fand das gar nicht mal so schlecht, denn sie wollte neue Leute und andere Kulturen kennenlernen. Auch Marc aus Hörstel und Jule aus Dorsten gefielen die Tage, vor allem der Gottesdienst an Christi Himmelfahrt. „Der war richtig geil“, so Marc. Jessica aus Hopsten, die sich eigentlich für Politik nicht besonders interessiert, war von dem Auftritt der Bundeskanzlerin besonders angetan, „denn dort ging es um Flüchtlinge“.

Autogramme und Rücksichtnahme

Alexander aus Goldenstedt war als Autogrammjäger in Münster. „Beim Kirchentag in Berlin letztes Jahr habe ich eins von Eckart von Hirschhausen bekommen“, erzählte der 21-Jährige stolz. Die Stimmung in diesem Jahr sei aber ruhiger. Franziska aus Wagenfeld betonte die Notwendigkeit, aufeinander Rücksicht zu nehmen, und lobte die Freundlichkeit der Westfalen.

Soziale Frage und Straßenbau

Auch die Begleiter der Gruppe, Heike Timmer, Josi Ripperda und Georg Quednow, wirkten trotz der enormen Belastung durch den Katholikentagstrubel bestens gelaunt und freuten sich, dass ihre Schützlinge durch das Gemeinschaftserlebnis die Erfahrung machten, sich gegenseitig zu motivieren. „Nach dem Frühstück besprechen wir das Programm, machen Vorschläge und teilen uns auf“, erläuterte Ripperda.Im Gespräch mit anderen würde auch schon mal die soziale Frage, der Straßenbau oder Gott und die Welt thematisiert, berichtete Diakon Quednow.

Gruppenbild mit Kardinal

Dazu passte der gemeinsame Besuch des Podiums mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Kardinal Peter Turkson über die Konfliktherde in einer veränderten Weltlage. Dass der hochrangige Vertreter aus dem Vatikan zu einem Gruppenbild bereit war, freute die Lingener Gruppe natürlich sehr.

Protestsongs mit „Shit Happens“ Ebenfalls zum Christophorus-Werk gehört die inklusive Band „Shit Happens“, die gleich zwei Konzerte in Münster gab. Zeitgleich zur umstrittenen Veranstaltung mit einem Vertreter der AfD ließen es die Rocker um Frontmann Felix Kley krachen mit Songs der „Donots“ aus Ibbenbüren und dem „Schrei nach Liebe“ der Band „Die Ärzte“. Ehrensache, dass Alexander und seine Kolleginnen und Kollegen sich auch hier Autogramme geben ließen. Die Udo-Lindenberg-Ausstellung in der Überwasserkirche und den Abschlussgottesdienst am Sonntag wollten die Auszubildenden des Christophorus-Werkes ebenfalls nicht verpassen.