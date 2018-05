Lingen. Werner Brink ist ein politisch interessierter Mensch. Deshalb verfolgt der 80-jährige Lingener nicht nur aufmerksam die lokale Politik, sondern auch das überregionale Geschehen – über die Zeitung, aber natürlich ebenfalls über das Fernsehen. Eines nervt ihn dabei schon seit Längerem: Die übermäßige Handynutzung von Abgeordneten in den Parlamenten, die seiner Meinung nach eine Missachtung des jeweiligen Redners darstellt und insgesamt kein gutes Bild für die zuschauende Öffentlichkeit bietet.

„Ich fand es deshalb gut, dass Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble im November vergangenen Jahres die Abgeordneten aufgefordert hat, im Plenarsaal nicht zu twittern“, betonte Brink im Gespräch mit der Redaktion. In seinem Bekanntenkreis werde das ähnlich gesehen. Was die Qualität der Debatten anbelangt, habe diese nach seiner Auffassung im Vergleich zu denen in der Vergangenheit abgenommen. Vieles werde abgelesen, eine frei gehaltene Rede sei nur noch selten.

Briefe an Wolfgang Schäuble und Stephan Weil

Brink wollte es, was die Handynutzung in den Sitzungen im Bundes- und Landtag anbelangt, genauer wissen. Er schrieb Briefe an Bundestagspräsident Schäuble, den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil, den CDU-Landesvorsitzenden Bernd Althusmann und Landtagspräsidentin Gabriele Andretta. „Wenn in Parlamenten nicht mehr getwittert wird, ist die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auch größer, es gibt eventuell mehr Wortmeldungen, die Sitzungen werden munterer, effektiver und lebendiger“, schrieb er in gleichlautenden Briefen mit der Bitte um Stellungnahme.

Die kamen auch, wie der Lingener im Gespräch mit der Redaktion betonte, die Antwortschreiben in der Hand haltend. Überwiegend wurde Verständnis geäußert. Etwas enttäuscht war Brink von der Antwort der niedersächsischen Landtagspräsidentin Andretta. Sie konnte seine Kritik durchaus nachvollziehen, verwies aber bezogen auf den Niedersächsischen Landtag darauf, „dass bisher keine wesentlichen Beeinträchtigungen der parlamentarischen Abläufe durch die Nutzung sozialer Medien festgestellt worden sind“.

Viel Verständnis

Viel Verständnis habe eine Sprecherin von Ministerpräsident Weil in einem Anruf geäußert, so Brink. Althusmann betonte in seinem Schreiben, „dass es die Höflichkeit gebietet, Smartphones und sonstige technische Begleiter gelegentlich beiseite zu leben, um Gesprächspartnern die notwendige Aufmerksamkeit und den erforderlichen Respekt zu erbringen“. Im Wesentlichen halte er die Auffassung von Schäuble für sinnvoll, dass die Parlamentarier Mobiltelefone und Tablet-Computer nur zurückhaltend benutzen sollen. In diesem Sinne hatte sich auch ein Sprecher des Bundestagspräsidenten schriftlich gegenüber dem Lingener geäußert. Beim Umgang mit Handys und anderen mobilen Geräten müsse der Abgeordnete abwägen zwischen dem „Störpotenzial“ einerseits und der erhofften Arbeitserleichterung andererseits.

