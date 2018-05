Lingen. Ehrungen haben im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung 2018 der KFD Baccum gestanden. Am 25. August fahren die Frauen zur Landesgartenschau nach Bad Iburg.

Laut Pressemitteilung wurden für 50 Jahre KFD-Mitgliedschaft geehrt: Anni Deermann, Magda Kolmes, Helga Löpker, Gertrud Röwer, Maria Pollmann und Hedwig Winter. Seit 25 Jahren gehören Marianne Hinken und Maria Hermeling´der Gemeinschaft an. Neu aufgenommen wurden Susanne Albers und Karin Suiver.

Rückschau auf das vergangene Jahr

Beim Rückblick auf das Jahr 2017 wurden angemerkt, dass der Cocktailabend auf der Ökumenischen Mitte sehr gut besucht war. Anschließend gab es noch Hinweise auf die Events in diesem Jahr: So ist am 16. Mai die Fahrt nach Thuine ins Haus Agnes terminiert, wo dann auch die Maiandacht in der Kapelle stattfindet. Am 7. Juni gibt es eine Feier auf der Ökumenischen Mitte. Am 25. August ist eine Fahrt zur Landesgartenschau nach Bad Iburg vorgesehen und am 7. September steht der Besuch des Hofs Vaal in Schapen auf dem Programm. Um entsprechend planen zu können, erbittet das Vorstandsteam um baldige Anmeldungen.