wrog/pm Lingen. Die Aktionsgruppe Tierrechte Bayern kritisiert das Gastspiel des Circus Krone vom 12. bis 16. Juli 2018 in Lingen scharf. Der Grund: Der Circus soll seine Wildtiere nicht artgerecht halten. 2016 war dies auch Thema im Lingener Stadtrat.

Der Circus Krone führt laut einer Mitteilung der Aktionsgruppe rund 100 Tiere, darunter zahlreiche Wildtiere wie Löwen, Tiger, Elefanten und ein Nashorn mit. „Tiere, insbesondere Wildtiere, können in einem reisenden Zirkusbetrieb systembedingt niemals artgerecht gehalten werden“, sagt Simon Fischer, Sprecher und Mitgründer der Aktionsgruppe Tierrechte Bayern.

Aktionsgruppe: Elefanten leiden

Gerade die Elefanten des Circus Krone würden leiden. Jede Nacht und einige Stunden am Tag würden die sensiblen Tieren an den Beinen festgebunden, sodass sie sich kaum bewegen könnten. Bei der Vorführung in der Manege kämen zudem weiterhin der Elefantenhaken zum Einsatz. Die Tiere müssten zudem vollkommen artfremde und gesundheitsschädliche Tricks wie einen Kopf-Rüsselstand vorführen. Bei vielen Krone-Tieren zeige sich die nicht artgerechte Haltung in Form von Verhaltensstörungen. Seit Jahren beobachte und dokumentiere die Aktionsgruppe Tierrechte Bayern solches Verhalten wie stereotype Bewegungsabläufe bei den Raubtieren. Dieses Verhalten sei Ausdruck von erheblichem Leid.

Landwirtschaftsministerin muss handeln

Aus Tierschutzgründen hätten bisher mehr als 20 Länder Europas bestimmte oder alle Wildtierarten im Zirkus verboten. In Deutschland forderten die Bundestierärztekammer, Parteien wie SPD, Linke und Grüne sowie dutzende Tierschutz-, Tierrechts- und Naturschutzorganisationen seit Jahren ein bundesweites Wildtierverbot. Der Bundesrat habe sich bisher drei Mal mit großer Mehrheit für ein solches Verbot ausgesprochen und die Bundesregierung zum Handeln aufgefordert. Das zuständige Landwirtschaftsministerium blocke bisher ab. Die neue Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner müsse jetzt handeln, fordert das Aktionsbündnis abschließend.

Einigkeit bei Lingener Stadtratsfraktionen: artgerechte Haltung nicht möglich

Im Mai 2016 hatte der Lingener Stadtrat über einen Antrag der Liberalen Fraktion abgestimmt, Zirkus- und Schaustellerbetrieben, die Wildtiere mitführen, keine städtischen Flächen für ihre Veranstaltungen zu überlassen. Obwohl alle Fraktionen und die Verwaltung in der Einschätzung übereinstimmten, dass eine artgerechte Haltung von Wildtieren, die von diesen Unternehmen von Ort zu Ort transportiert werden, eigentlich nicht möglich ist, wurde der Antrag mit den Stimmen von Oberbürgermeister Dieter Krone und der CDU-Mehrheitsfraktion abgelehnt.

Gesetzgebungskompetenz liegt beim Bund

Oberbürgermeister und CDU folgten damit der Rechtsauffassung der Verwaltung, dass die Kommune nicht das Recht habe, auf öffentlichen Flächen – in Lingen ist dies für Zirkusveranstaltungen der Festplatz an den Emslandhallen – solche Einschränkungen auszusprechen. Dies käme für den betroffenen Betrieb einem Eingriff in das Grundrecht der Berufsfreiheit gleich. Ein Verbot könne Klagen gegen die Stadt nach sich ziehen. Die Gesetzgebungskompetenz beim Tierschutz stehe im Übrigen dem Bund zu, hatte Erster Stadtrat Stefan Altmeppen in der Ratssitzung weiter erläutert. Dieses Monopol erlaube keine darüber hinausgehenden Regelungen auf kommunaler Ebene.